5 edições icônicas do BBB que deveriam substituir a deste ano

A final do BBB 23 talvez esteja entre uma das menos esperadas dos últimos tempos. Sem um bom enredo, o programa foi perdendo sabor e chega ao final completamente insosso. Nã há Big Fone, dinâmica da semana ou Paredão que faça o jogo ressucitar e volte a chamar atenção dos espectadores.

O que nos resta, é sentir falta das edições que realmente traziam o entretenimento que esperamos, com brigas históricas, casais icônicos e o humor que tanto nos faz falta. Confira abaixo 5 edições do BBB que jamais esqueceremos — e que deveriam substituir a atual.

BBB 2

Após a histórica vitória de Kleber Bambam na primeira edição do programa, o BBB 2 teve uma das brigas mais marcantes de todo o reality. A participante Tina teve uma passagem rápida porém intensa pela casa, protagonizando o verdadeiro fogo no parquinho. Com o intuito de irritar os outros participantes após ter sido indicada ao Paredão, Tina começou a bater panelas e deixou a casa inteira enlouquecida. Ignorando os conselhos de seus colegas, a brother não parou de fazer barulho. O resultado foi sua eliminação na mesma semana.

BBB 7

A sétima edição do programa contou com o trisal mais divertido que já pasosu pela casa. Diego Alemão, Íris Stefanelli e Fani Pacheco sabiam aproveitar sem deixar a rivalidade tomar conta da relação, e o trisal foi longe na competição. Alemão, apesar de polêmico, levou o prêmio naquele ano.

BBB 10

Na época, o BBB 10 bateu um recorde mundial: foram mais de 154 milhões de votos, o maior número já registrado em um reality. Os participantes da décima edição foram divididos em cinco grupos, algo inédito até então. Cada grupo era liderado por um participante que já havia passado pelo programa, incluindo o polêmico brother Marcelo Dourado. Ele foi o vencedor na época, mesmo após ter feito comentários homofóbicos e ter divulgado informações falsas durante o programa.

BBB 18

Tudo o que a gente queria era um Paredão falso igual o do BBB 18, que trouxe de volta a sister Gleice para o jogo. Essa foi a primeira vez que o reality contou com essa dinâmica, além de ter sido a primeira vez que duas pessoas da mesma família entraram para o jogo. A edição também teve a prova do líder mais longa do programa, com os participantes Ana Clara e Kaysar Dadour permanecendo quase 43 horas em uma plataforma giratória.

BBB 20

O BBB 20 foi uma das melhores edições de todos os tempos, com tretas que jamais esqueceremos. Além da polêmica passagem de Pyong Lee, Manu Gavassi e Felipe Prior protagonizaram o maior Paredão de todos os tempos. Mais de um bilhão votos depois, Prior foi eliminado com 56% dos votos. Também presenciamos a maravilhosa briga entre Fly e Rafa Kalimann, que nunca esqueceremos.

Curiosidades que provavelmente você não sabia (ou lembrava)

Antigos apresentadores do programa

Você deve se lembrar de Pedro Bial, Tiago Leifert e Tadeu Schmidt como apresentadores do programa. Mas, o BBB já teve a atriz Marisa Orth como apresentadora. Ela comandou a primeira edição do programa, ao lado de Pedro Bial, em 2002.

Dois BBBs em um mesmo ano

O programa já foi ao ar duas vezes no mesmo ano, em 2002. A segunda edição do programa estreou pouco mais de um mês após o final do BBB1.

Famosos na casa

Antes de existir a divisão entre participantes Camarote e Pipoca, a casa já recebeu a visita inesperada de grandes nomes da TV. Xuxa, Jô Soares e Ivete Sangalo já fizeram uma visita na casa mais vigiada do país.

Quando é a final do BBB 23?

A final do BBB 23 está marcada para 25 de abril, terça-feira.

Que horas começa a final do BBB 23?

O programa costuma começar 22h20 (horário de Brasília) e terminar perto da meia-noite. Se quiser ver só o resultado da final, vale ligar a TV às 23h. A matéria será atualizada conforme novas informações chegarem.