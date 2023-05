Quando é a final do BBB 23? Veja data e horário

Vinte e dois jogadores entraram na casa mais vigiada do Brasil, mas apenas um ganhará o prêmio de no mínimo R$ 2,5 milhão do BBB 23.

É a primeira vez que o valor do prêmio é tão alto, graças à uma parceria com a marca Stone. Antes da eliminação, jogadores sorteados palpitavam qual dos participantes ia sair. Quanto mais acertos, mais dinheiro entrava.

Até o momento de publicação desta matéria, restam cinco participantes na casa do BBB: Amanda, Larissa, Bruna, Aline, Ricardo Alface e Domitila. O prêmio está em R$ 2.510.00.

Quando é a final do BBB 23?

A final do BBB 23 está marcada para 25 de abril, terça-feira.

Que horas começa a final do BBB 23?

O programa costuma começar 22h20 (horário de Brasília) e terminar perto da meia-noite. Se quiser ver só o resultado da final, vale ligar a TV às 23h. A matéria será atualizada conforme novas informações chegarem.