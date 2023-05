Quem saiu do BBB ontem? Domitila é a 16ª eliminada do Reality

Ontem, 18, foi dia de eliminação no BBB 23. A escolhida pelo público para sair da casa mais vigiada do Brasil foi Domitila Barros, eliminado com 59,94% dos votos.

Com 59,94% dos votos, Domitila Barros é a 16ª eliminada do #BBB23. Larissa recebeu 39,35% dos votos e Amanda obteve 0,71% #RedeBBB #EliminacaoBBB pic.twitter.com/OHS2POKEQr — Big Brother Brasil (@bbb) April 19, 2023

Em segundo lugar ficou Larissa com 39,35% dos votos, seguido de Amanda, com 0,71%. O compilado de pesquisas Votalhada indicava que Larissa estava na frente das pesquisas online, mas também mostrava uma possibilidade de virada.

Com a eliminação de Domitila, o jogo demonstra uma força para o quarto deserto, formado por Bruna Griphão, Larissa, Amanda e Aline. As movimentações indicam que provavelmente elas estarão na grande final que será daqui a 6 dias.