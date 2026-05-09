5 álbuns de música clássica para quem quer começar a ouvir o gênero

Música clássica pode parecer um território difícil para quem tenta começar: obras longas, compositores de séculos atrás e um repertório praticamente infinito.

Críticos do New York Times publicaram nesta quarta-feira, 6, uma lista do gênero musical para tentar ajudar a diminuir essa distância entre a música classica e o público.

A seleção passa por minimalismo, jazz orquestral e releituras de Mozart — além de recuperar o trabalho de uma compositora croata pouco conhecida fora do circuito erudito.

The Book of Sounds

Composto em 1982 pelo alemão Hans Otte, o álbum funciona como uma investigação sobre silêncio, repetição e espaço sonoro. A gravação do pianista Conor Hanick destaca a estrutura delicada da obra, construída em 12 partes.

Há ecos do minimalismo, mas também referências à fluidez impressionista de Claude Debussy e Erik Satie.

Segundo o jornal, o ponto central da obra — uma linha cromática tocada sem acompanhamento — surge como uma ruptura silenciosa no meio da composição. O álbum está disponível no Spotify, Apple Music Classical e YouTube Music.

a raft, the sky, the wild sea

O compositor americano Douglas J. Cuomo, conhecido por trabalhos em séries como Sex and the City, mistura jazz e música orquestral neste concerto para saxofone e orquestra. O disco traz o saxofonista Joe Lovano acompanhado pela Winston-Salem Symphony.

A crítica destaca a capacidade da obra de alternar momentos contidos com explosões de energia inspiradas no swing, sem abandonar a sofisticação orquestral.

Cuomo já desenvolve projetos semelhantes com nomes como Sullivan Fortner e Tyshawn Sorey.

Mozart: Piano Concertos Nos. 9 & 22

O pianista canadense Jan Lisiecki revisita dois concertos em mi bemol maior de Wolfgang Amadeus Mozart ao lado da Bamberg Symphony, sob regência de Manfred Honeck.

O jornal aponta que Lisiecki demonstra mais espontaneidade do que em gravações anteriores de Mozart. O Concerto nº 9 aparece mais leve e dançante, enquanto o nº 22 explora um clima mais introspectivo, reforçado pelos clarinetes da orquestra.

O rondó final do segundo concerto ficou conhecido do grande público após aparecer em Amadeus.

Complete Symphonic Works

A coletânea reúne toda a obra orquestral da compositora croata Dora Pejacevic, considerada um dos principais nomes do romantismo tardio em seu país. Morta aos 37 anos após o parto do filho, Pejacevic escreveu a primeira sinfonia moderna e o primeiro concerto da Croácia.

A gravação da Staatskapelle Weimar, regida por Ivan Repusic, destaca a tensão entre espiritualidade e dramaticidade presente nas composições. O álbum também traz a mezzosoprano Annika Schlicht interpretando “Liebeslied”, baseada em texto de Rainer Maria Rilke.

Early Songs

As canções de câmara de Antonín Dvořák aparecem em uma gravação intimista da soprano Martina Janková acompanhada pela instrumentista Barbara Maria Willi no fortepiano.

O repertório reúne músicas da fase inicial do compositor tcheco e aposta em interpretações discretas, sem excesso de ornamentação.

Para o NYT, o destaque está na forma como Janková transforma peças curtas em pequenas narrativas emocionais, com um fraseado próximo da conversa.