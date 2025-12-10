Como acontece em todos os anos — para o desespero de muitos fãs e alívio de haters — algumas séries não retornarão em 2026. Uma das produções mais emblemáticas que foi cancelada em 2025 é And Just Like That..., série derivada do universo de Sex And The City.
Enquanto algumas séries não continuarão porque estão em suas últimas temporadas, como "Stranger Things", "Outer Banks", "Round 6", "The Witcher", "You", "The Boys", "A Lenda de Vox Machina", "O Conto de Aia" e "Yellowjackets", outra parte foi ou será finalizada por motivos que vão desde criativos a financeiros.
Confira abaixo a lista de séries canceladas:
HBO Max
- And Just Like That… — cancelada após 3 temporadas
- Bookie — cancelada após 2 temporadas
- Duster — cancelada após 1 temporada
- A Vida Sexual das Universitárias (The Sex Lives of College Girls) — cancelada após 3 temporadas
- The Franchise — cancelada após 1 temporada
- Os Gemstones (The Righteous Gemstones) — cancelada após 4 temporadas
Paramount+
- Frasier (reboot) — cancelada após 2 temporadas
- Happy Face — cancelada após 1 temporada
- Star Trek: Strange New Worlds — encerra após a 5ª temporada
- The Chi — encerra após a 8ª temporada
- Dexter: Original Sin — cancelada após 1 temporada
Prime Video
- The Bondsman — cancelada após 1 temporada
- Bosch: Herança (Bosch: Legacy) — cancelada após 3 temporadas
- Butterfly — cancelada após 1 temporada
- Citadel: Diana — cancelada após 1 temporada
- Citadel: Honey Bunny — cancelada após 1 temporada
- Clean Slate — cancelada após 1 temporada
- Countdown — cancelada após 1 temporada
- Cruel Intentions (série; sem título oficial) — cancelada após 1 temporada
- Harlem — cancelada após 3 temporadas
- Neighbours (Vizinhos) — cancelada após 40 temporadas
- On Call — cancelada após 1 temporada
- The Pradeeps of Pittsburgh — cancelada após 1 temporada
- The Sticky — cancelada após 1 temporada
- Upload — cancelada após 4 temporadas
- A Roda do Tempo (The Wheel of Time) — cancelada após 3 temporadas
Netflix
- FUBAR — cancelada após 2 temporadas
- Motorheads — cancelada após 1 temporada
- No Good Deed — cancelada após 1 temporada
- Pulse — cancelada após 1 temporada
- The Upshaws — cancelada após 4 temporadas
- The Waterfront — cancelada após 1 temporada
- O Recruta (The Recruit) — cancelada após 2 temporadas
- The Residence — cancelada após 1 temporada
Apple TV+
- Acapulco — cancelada após 4 temporadas
- The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin (sem título oficial) — cancelada mesmo após a renovação da 2ª temporada
- Mythic Quest — cancelada após 4 temporadas
Disney+
- Star Wars: Andor — encerrada prematuramente com 2 temporadas por esgotamento de recursos
- Arrepios (Goosebumps) — cancelada após 2 temporadas
Hulu (no Brasil via Star+ até 2025; depois, migrando para Disney+)
- How to Die Alone — cancelada após 1 temporada
- Mid-Century Modern — cancelada após 1 temporada
Nickelodeon (no Brasil via Paramount+ ou TV paga)
- Dora (animação 2024) — encerra após a 4ª temporada
- Tartarugas Ninja: Contos das Tartarugas Adolescentes Mutantes (Tales of the TMNT) — encerra após a 2ª temporada
- Young Dylan — cancelada após 5 temporadas