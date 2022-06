20 anos do Penta: veja como estão os heróis do título da seleção

Nesta quinta-feira, 30, completam 20 anos da conquista do pentacampeonato mundial pelo Brasil. Comandada por Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e o técnico Felipão, a seleção conquistou o título vencendo a Alemanha por 2 a 0, tornando-se a única equipe a ganhar cinco mundiais.

A Copa do Mundo de 2002, disputada no Japão e na Coreia, foi a última conquistada pela seleção brasileira. Diversos heróis daquele título são lembrados até hoje, alguns se tornaram empresários, comentaristas, ou simplesmente aproveitam dos feitos que realizaram durante a carreira.

Confira como estão os heróis do Penta

Goleiros

Marcos

Goleiro titular na conquista, Marcos, atualmente com 48 anos, virou empresário e dono de uma marca de cerveja.

Dida

Atualmente com 48 anos, Dida é treinador de goleiros do Milan, clube em que é ídolo.

Rogério

Atualmente com 49 anos, é técnico do São Paulo, clube que atuou por toda a carreira.

Laterais direitos

Cafu

Atualmente com 50 anos, Cafu é embaixador da Copa do Mundo do Qatar e também empresário. Ele foi o único jogador a disputar três finais de copa seguidas, ganhando em duas oportunidades, 94 e 2002.

Belleti

Com 46 anos, Belletti se define, em seu site oficial, como treinador de futebol, palestrante, CEO da Belletti Sports

Zagueiros

Lúcio

Atualmente, com 44 anos, o ex-zagueiro participa de partidas de masters por equipes que defendeu e faz o trabalho de influenciador digital

Roque Junior

Com 45 anos, Roque foi comentarista do SporTV até março de 2022, porém agora está estudando para virar gerente

Anderson Polga

Com 43 anos, trabalha com uma empresa de construção civil em Porto Alegre

Laterais esquerdos

Roberto Carlos

lateral esquerdo titular da conquista, atualmente é um dos embaixadores do Real Madrid e aposentou-se do futebol em 2012. Roberto jogou por 11 anos na lateral esquerda do clube espanhol e com a camisa da seleção disputou três copas: 98, 2002 e 2006.

Junior

Atualmente com 49 anos, Junior não exerce nenhuma atividade relacionada ao futebol. De tempos em tempos, participa de programas esportivos na TV e na internet.

Volantes

Edmilson

Atualmente com 45 anos, Edmílson é presidente e fundador do Futebol Clube SKA Brasil, em Santana de Parnaíba, e embaixador do Barcelona.

Gilberto Silva

Com 45 anos, Gilberto Silva é embaixador do Arsenal, da Inglaterra, clube do qual é ídolo e também tem uma academia em Belo Horizonte (MG).

Vampeta

Com 48 anos, Vampeta é comentarista da Jovem Pan e já foi presidente do Audax Osasco, saindo em 2020.

Meias

Kleberson

Atualmente, com 43 anos, é assistente técnico do Philadelphia Union II, da MLS Next Pro, nos Estados Unidos

Ricardinho

Meio-campista reserva em 2002, Ricardinho está com 46 anos e é atualmente comentarista do Grupo Globo.

Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho Gaúcho, atualmente com 42 anos, participa de jogos masters e viaja o mundo para compromissos publicitários. O meia atacante foi duas vezes melhor jogador do mundo e foi um dos pilares dessa conquista.

Juninho Paulista

Com 49 anos, Juninho Paulista é coordenador técnico da Seleção Brasileira e trabalha junto com Tite na preparação da equipe para a disputa do Mundial do Qatar, em 2022

Kaká

Atualmente com 45 anos, o ex-meia estuda para trabalhar com a parte de gestão do futebol e é empresário.

Atacantes

Denilson

Atualmente com 44 anos, o ex-meia é comentarista da Band e também tem um podcast pelo grupo.

Edilson

O ex-atacante está com 50 anos e virou comentarista esportivo na Jovem Pan.

Luizão

Com 46 anos, Luizão é garoto-propaganda de algumas marcas e atua como comentarista, tendo integrado a equipe da Espn desde 2016

Rivaldo

Camisa 10 da seleção e considerado o melhor jogador da copa, segundo o próprio Felipão, Rivaldo, atualmente com 50 anos, é sócio de uma empresa de suplemento esportivo.

Ronaldo

Artilheiro daquela copa com oito gols sendo muito decisivo em diversos jogos, Ronaldo, conhecido como “Fenômeno”, atualmente é empresário e presidente do clube Valladolid da Espanha. O ex-atacante encerrou sua carreira no Corinthians em 2011 e recentemente virou sócio majoritário do Cruzeiro, clube que o revelou.

Técnico

Felipão

Treinador naquela conquista, com 73 anos, Felipão é treinador do Athletico desde maio de 2022

