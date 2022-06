Confira o pôster oficial da Copa do Mundo do Catar

O pôster oficial da Copa do Mundo do Qatar 2022, foi revelado em evento nesta quarta-feira,15, no Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, capital do país.

O pôster escolhido é da artista local Bouthayna Al Muftah, de 35 anos, e foi selecionado após uma competição que reuniu diversas artes produzidas pela própria artista. A arte se destacou por mostrar chapéus tradicionais jogados no ar, que simboliza celebração do futebol e da população do Qatar.

Bouthayna afirmou que a inspiração do pôster veio do conceito de memórias coletivas que seu trabalho concentra. Segundo ela, a produção dos pôsteres deveria se apegar a memórias antigas amarrando-as com o presente. O objetivo era que o pôster simbolizasse a história e cultura do futebol no país.

Jean-François Pathy, diretor de marketing da FIFA, elogiou a arte e disse que trata-se de “reflexo atmosférico da herança artística e futebolística do Qatar”. Ele afirma que está muito orgulhoso da bela série de posters produzidos por Bouthayna e destacou a artista como talentosa e feminina.

A Copa do Mundo do Qatar está com a abertura marcada para o dia 21/11, com jogo Senegal x Holanda, válido pelo grupo A. A seleção brasileira estreia no dia 24/11, contra a Sérvia, válido pelo grupo G.

