Copa do Mundo: saiba quanto custa ver os jogos do brasil no Catar

A Copa do Mundo no Catar terá início no dia 21 de novembro de 2021. E para quem quer acompanhar os jogos do Brasil rumo ao hexa nos estádios é necessário se planejar para arcar com os custos da viagem à capital árabe.

Além de ser a primeira Copa no Oriente Médio, outro fator histórico é que – se for do desejo do viajante – será possível assistir 4 jogos no mesmo dia porque as distâncias entre os estádios é de 55 km. O primeiro jogo do Brasil será contra a Sérvia, três dias depois da estreia do primeiro jogo.

Alta procura

Por conta da proximidade da data, as opções de hospedagem estão escassas. O site Quanto Custa Viajar, que compara preços para viagens, afirma que um dos poucos hotéis com vagas fica em Doha por cerca de R$ 2.597 por pessoa. Já apartamentos no Airbnb para 2 hóspedes estão saindo a partir de R$ 5.100 a diária.

Segundo especialistas do site, o viajante pode separar R$ 250 por pessoa como uma média de refeição por dia. Uma opção para economizar na alimentação é optar pelos fast foods que oferecem lanches por cerca de R$ 35. O ticket de transporte público no Catar sai por R$ 5.

A compra de ingressos ainda está disponível no site da Fifa, mas há muita procura pelos mais baratos. De acordo com os especialistas, para a final, a categoria mais barata de ingressos custa R$ 3 mil.

É preciso ter agilidade para garantir bons preços, visto a alta procura. Por isso, agências de viagens são uma opção a se considerar. Algumas oferecem pacotes que incluem passagens aéreas e hospedagem, com o conforto de viajar despreocupado por conta do respaldo da empresa.

Veja abaixo as opções de pacotes disponíveis para a Copa do Mundo 2022 no Catar:

CVC

Os pacotes para a Copa do Mundo do Catar, comercializados pela lojas e agências da CVC, contam com hospedagem em Doha com café da manhã em hotel 5 estrelas, traslados, 2 dias de logística para jogos no estádio com transfer.

O cliente recebe 1 ingresso para evento off-site (evento privativo oficial fora do estádio) e os pacotes dividem a viagem em 7 módulos, que correspondem às diferentes etapas da competição. Cada módulo tem 4 noites de duração e são cumulativos, o que dá ao cliente a opção de comprar um ou mais.

A empresa de turismo também oferece seguro-viagem, além de suporte local ao passageiro com guias brasileiros e plantão 24h.

Os pacotes custam a partir de US$ 7.420 por pessoa com acomodação dupla, sem passagem aérea. É possível pagar entrada de 20% e parcelas regressivas com último pagamento em outubro.

Decolar.com

O site Decolar.com oferece três opções para quem quer assistir aos jogos da Copa com passagens áreas saindo de São Paulo para Doha de R$ 8.695 a R$ 8.788, ida e volta, com o embarque entre os dias 20 de novembro e 1 de dezembro.

Na Decolar, é possível montar o pacote de maneira customizável, o que gera uma economia de até 35% em comparação ao que é pago comprando os produtos separadamente.

Nos combos, são adicionadas as reservas flexíveis, que permitem ao viajante modificar seu itinerário de viagem sem que haja aumento nos custos.

Conversão da moeda

O rial catariano, moeda oficial do Catar, vale cerca de R$ 1,39, mas para quem for viajar, vale a pena levar o dinheiro em dólares.

A moeda americana está em torno de R$ 5 e a melhor opção é montar uma reserva aos poucos, como forma de formar um preço médio que capture os altos e baixos da moeda.

O viajante deve ter em mente que para poder curtir a Copa do Mundo com tranquilidade financeira é interessante direcionar uma parcela dos gastos para deslocamento, lazer e compras.