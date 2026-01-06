Zuza: entenda o significado do nome da filha de Rafa Kalimann e Nattan

Zuza, filha de Rafa Kalimann e Nattan, nasceu nesta terça-feira, 6, em São Paulo. A novidade foi compartilhada pelo casal em uma publicação conjunta nas redes sociais.

O nome escolhido pelos pais tem um significado especial: trata-se de uma homenagem a um familiar do cantor, que morreu em abril de 2025.

Qual é o significado do nome Zuza?

Zuza é um apelido afetivo de Josefina, avó de Nattan. Ela foi responsável por criar o cantor e teve papel central em sua formação. A escolha do nome funciona como uma homenagem direta à avó paterna.

Em diferentes idiomas, o nome pode ter significados como “pequena pérola” (chinês), “doce” (iídiche) e “lírio” (tcheco). Também está relacionado a ideias como “luz”, “brilho” e “de Deus”.

A decisão da escolha se tornou pública quando o casal anunciou a gravidez, em junho do ano passado. Na ocasião, Rafa Kalimann e Nattan destacaram que, se fosse menina, o bebê se chamaria Zuza.

Durante o vídeo do anúncio, Nattan leu uma carta em que revelou que a sugestão partiu de Rafa. Ele contou que a perda da avó ocorreu pouco antes da descoberta da gravidez e que a proposta deu novo significado à chegada da filha.

Nascimento

Zuza nasceu nesta terça-feira no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo. O casal compartilhou o nascimento em uma publicação nas redes sociais com a legenda “O dia que será para sempre”, acompanhada por fotos do parto.

Durante a gestação, Rafa Kalimann e Nattan dividiram diversos momentos com seus seguidores, incluindo o anúncio da gravidez, a preparação para a chegada do bebê e o chá de bebê.