Lady Gaga e Michael Polansky são pais de menina, revela site

RESUMO | Lady Gaga e Michael Polansky são pais de uma menina. A bebê nasceu em 9 de junho, em Los Angeles. A cantora manteve a chegada do primeiro filho longe dos holofotes. Antes do aparecimento com o bebê, em setembro, Gaga não era vista publicamente desde agosto.

Lady Gaga e o noivo, Michael Polansky, são pais de uma menina chamada Rose Bean Polansky, segundo informações divulgadas pelo site TMZ nesta quinta-feira, 17. A filha do casal nasceu em 9 de junho, às 23h19, no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles.

A informação consta na certidão de nascimento obtida pelo veículo. O documento também mostra que o parto foi realizado pelo médico Robert Katz, obstetra e ginecologista que já acompanhou o nascimento da filha de Ciara e Russell Wilson, Sienna.

Ainda não se sabe oficialmente a origem do nome Rose Bean. Gaga, no entanto, tem uma grande tatuagem de uma rosa na coluna, feita para celebrar sua performance de "La Vie En Rose", no filme "Nasce Uma Estrela".

A cantora manteve a chegada da primeira filha longe dos holofotes. Gaga não era vista publicamente desde agosto e vinha mantendo uma rotina discreta após encerrar, em abril, a turnê “The Mayhem Ball”, que teve 86 apresentações ao longo de quase nove meses.

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A cantora, de 40 anos, foi fotografada com a filha pela primeira vez na sexta-feira, 12 de setembro. Nas imagens publicadas pelo Page Six, Gaga aparecia carregando a criança junto ao peito, enquanto caminhava ao lado de Polansky, de 42 anos. O nome, o sexo e a data de nascimento do bebê ainda não haviam sido divulgados.

Gaga e Michael Polansky começaram a namorar em 2019 e ficaram noivos em abril de 2024. Além da relação pessoal, os dois também trabalham juntos. O empresário recebeu créditos como compositor no álbum “Mayhem”, lançado pela artista em 2025.