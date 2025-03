Lançamentos da Netflix em março de 2025: veja os filmes e as séries

O catálogo da Netflix em março de 2025 traz uma mistura de estreias originais e sucessos do cinema. Entre os destaques estão "The Electric State", uma aventura retrofuturista com Millie Bobby Brown e Chris Pratt (14/03), e o suspense "Assassinato na Casa Branca" (20/03).

Para os fãs de ação e terror, chegam "Um Lugar Silencioso: Parte II" (01/03) e "Renfield: Dando o Sangue Pelo Chefe" (10/03). Já no gênero documental, "Larissa: O Outro Lado de Anitta" (06/03) promete revelar detalhes inéditos da vida da cantora. As séries também ganham reforço com a segunda temporada de "Sobrevivendo em Grande Estilo" (27/03) e a continuação de "Beauty in Black" (06/03). Para toda a família, estreiam animações como "Plankton: O Filme" (07/03) e clássicos como "Trolls" (16/03).

Séries

Beauty in Black: Temporada 1 - Parte 2 (06/03/2025)

(06/03/2025) Se a Vida Te Der Tangerinas… (07/03/2025)

(07/03/2025) Sobrevivendo em Grande Estilo - Temporada 2 (27/03/2025)

Filmes

Amor e Batatas (01/03/2025)

(01/03/2025) Com Amor, Meghan (04/03/2025)

(04/03/2025) O Leopardo (05/03/2025)

(05/03/2025) Assassinato na Casa Branca (20/03/2025)

Filmes - Estreias e Clássicos

Um Lugar Silencioso: Parte II (01/03/2025)

(01/03/2025) Bad Boys Para Sempre (01/03/2025)

(01/03/2025) Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado (01/03/2025)

(01/03/2025) Os Estagiários (07/03/2025)

(07/03/2025) Renfield: Dando o Sangue Pelo Chefe (10/03/2025)

(10/03/2025) The Electric State (14/03/2025)

(14/03/2025) A Escolha Perfeita (16/03/2025)

(16/03/2025) A Escolha Perfeita 2 (16/03/2025)

(16/03/2025) A Escolha Perfeita 3 (16/03/2025)

(16/03/2025) Scarface (16/03/2025)

(16/03/2025) Revelações (21/03/2025)

(21/03/2025) Nosso Sonho (21/03/2025)

(21/03/2025) A Lista da Minha Vida (28/03/2025)

Eventos ao vivo

Todo Mundo Ao Vivo com John Mulaney (12/03/2025)

Documentários e Especiais

Larissa: O Outro Lado de Anitta (06/03/2025)

(06/03/2025) F1: Dirigir para Viver - Temporada 7 (07/03/2025)

(07/03/2025) Tornado: Joplin em Ruínas (19/03/2025)

Crianças e Família