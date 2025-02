Stephen King volta a usar o X, antigo Twitter, e critica Musk e Trump

Stephen King surpreendeu seus seguidores ao retornar ao X, antigo Twitter, nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, apenas três meses após anunciar sua saída. Em sua volta, ele atacou Donald Trump e Elon Musk, chamando o ex-presidente de "traidor" e o empresário de "bajulador de Putin".

O retorno de King ocorre em meio a tensões entre EUA e Ucrânia, enquanto Musk intensifica suas críticas ao presidente Volodymyr Zelensky. O escritor pode influenciar o debate político na plataforma, onde mantém forte engajamento.

King deixou o X em novembro de 2024, alegando que a plataforma estava "tóxica demais". Desde então, usou Threads e Bluesky para continuar suas críticas a Trump e Musk. Agora, sua volta acontece enquanto o empresário ataca Zelensky, sugerindo que ele teme uma derrota eleitoral e comanda um "esquema de corrupção".

"Estou de volta! Sentiram minha falta?", escreveu King ao retornar. Pouco depois, postou: "Trump é um traidor, bajulador de Putin! O mesmo vale para Elon!"

Just wanted to say that Trump is a traitorous, Putin-loving dipshit!

Goes double for Elon!

— Stephen King (@StephenKing) February 20, 2025