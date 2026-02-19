Visa finaliza compra de gigante financeiro da Argentina

Visa: gigante adquiriu empresa financeira da Argentina (Jakub Porzycki/Getty Images)
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11h46.
A Visa anunciou nesta quinta-feira, 19, que irá comprar as subsidiárias Prisma e Newpay, do Grupo Prisma, controlado pela Advent International. A operação deve ser concluída no primeiro trimestre de 2026.
A Prisma, gigante do sistema financeiro da Argentina, responde por mais de seis bilhões de transações anuais no país. A empresa administra mais de 75 milhões de cartões para mais de 90 emissores e opera também em outros países da América Latina.
Rumores sobre a venda dos ativos circulavam no mercado desde 2018, quando a Advent iniciou a reorganização do grupo. Sob o controle da gestora, o Grupo Prisma foi dividido em três operações independentes: Prisma, Newpay e Payway.
A venda envolve duas dessas três empresas. A Advent manterá participação na Payway, braço de adquirência da companhia, que seguirá operando de forma independente.Visa vai permitir que bancos usem 'dólar digital' em operações nos EUA
Segundo Juan Pablo Zucchini, management partner da Advent, a transação reflete o papel das empresas na infraestrutura de pagamentos da Argentina. A expectativa é que, sob a gestão da Visa, Prisma e Newpay ampliem a capacidade operacional e tecnológica.
A Newpay fornece infraestrutura para múltiplos meios de pagamento. A companhia viabiliza pagamentos instantâneos entre contas por meio do Transferencias 3.0 (Pagos con Transferencias) e pagamentos interoperáveis via QR Code.
A empresa também opera a solução de pagamento de contas PagoMisCuentas e a rede de caixas eletrônicos Banelco.
Segundo comunicado da Advent, a Payway continuará com foco em soluções para comerciantes, incluindo expansão de pagamentos instantâneos, aceitação via QR Code, ferramentas de prevenção a fraudes, segurança e serviços financeiros embarcados.
Martin Kaplan permanecerá como CEO da Payway. A empresa afirma que busca capturar oportunidades associadas à digitalização da economia argentina e à migração de transações em dinheiro para meios eletrônicos.'Estamos trabalhando para o robô comprar pelo cliente', diz diretor de soluções da Visa
Desde 2008, a Advent investiu US$ 9,4 bilhões em 18 empresas globais de pagamentos. Entre os investimentos recentes estão Nuvei, myPOS, Mangopay e Medius. Na Argentina, a gestora investiu em seis companhias desde 1998.