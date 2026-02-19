Visa finaliza compra de gigante financeiro da Argentina

A Visa anunciou nesta quinta-feira, 19, que irá comprar as subsidiárias Prisma e Newpay, do Grupo Prisma, controlado pela Advent International. A operação deve ser concluída no primeiro trimestre de 2026.

A Prisma, gigante do sistema financeiro da Argentina, responde por mais de seis bilhões de transações anuais no país. A empresa administra mais de 75 milhões de cartões para mais de 90 emissores e opera também em outros países da América Latina.

Rumores sobre a venda dos ativos circulavam no mercado desde 2018, quando a Advent iniciou a reorganização do grupo. Sob o controle da gestora, o Grupo Prisma foi dividido em três operações independentes: Prisma, Newpay e Payway.

A venda envolve duas dessas três empresas. A Advent manterá participação na Payway, braço de adquirência da companhia, que seguirá operando de forma independente.

Segundo Juan Pablo Zucchini, management partner da Advent, a transação reflete o papel das empresas na infraestrutura de pagamentos da Argentina. A expectativa é que, sob a gestão da Visa, Prisma e Newpay ampliem a capacidade operacional e tecnológica.

Infraestrutura de pagamentos na Argentina

A Newpay fornece infraestrutura para múltiplos meios de pagamento. A companhia viabiliza pagamentos instantâneos entre contas por meio do Transferencias 3.0 (Pagos con Transferencias) e pagamentos interoperáveis via QR Code.

A empresa também opera a solução de pagamento de contas PagoMisCuentas e a rede de caixas eletrônicos Banelco.

Payway permanece com a Advent

Segundo comunicado da Advent, a Payway continuará com foco em soluções para comerciantes, incluindo expansão de pagamentos instantâneos, aceitação via QR Code, ferramentas de prevenção a fraudes, segurança e serviços financeiros embarcados.

Martin Kaplan permanecerá como CEO da Payway. A empresa afirma que busca capturar oportunidades associadas à digitalização da economia argentina e à migração de transações em dinheiro para meios eletrônicos.

Desde 2008, a Advent investiu US$ 9,4 bilhões em 18 empresas globais de pagamentos. Entre os investimentos recentes estão Nuvei, myPOS, Mangopay e Medius. Na Argentina, a gestora investiu em seis companhias desde 1998.