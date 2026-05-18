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Chinesa Broad Wire investirá R$ 120 milhões em unidade industrial em Três Lagoas, MS

Empresa chinesa de arames Broad Wire assinou um protocolo de intenções com o Governo do Mato Grosso do Sul para a instalação de fábrica

(Divulgação)

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China2Brazil
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Agência

Publicado em 18 de maio de 2026 às 16h55.

A empresa chinesa de arames Broad Wire assinou um protocolo de intenções com o Governo do Mato Grosso do Sul para a instalação de uma fábrica no município de Três Lagoas. O investimento previsto no projeto é de R$ 120 milhões.

Na primeira cerimônia de assinatura do memorando de entendimento (MOU), estiveram presentes o governador Eduardo Riedel e representantes da companhia chinesa, entre eles o fundador Bai GunLong, o presidente Bill Wang e o vice-presidente Frank Wang. Já a segunda cerimônia contou com a participação de representantes da Broad Wire e do prefeito de Três Lagoas, Cassiano Rojas Maia.

O IEST Group foi responsável pela condução dos estudos de viabilidade econômica para a implantação da fábrica no Brasil, além de interlocução institucional junto ao Governo do Mato Grosso do Sul. Representando o grupo, estiveram presentes na reunião João Luiz Filho, Reinaldo Ma e Ricardo Falleiros.

O projeto prevê a implantação de uma unidade industrial especializada na fabricação de produtos metálicos, com foco em arames voltadas às cadeias produtivas dos setores de celulose, papel e agronegócio. O empreendimento contará com uma área total de aproximadamente 100 mil m², capacidade produtiva inicial de 25 mil toneladas por ano e previsão de geração de 120 empregos diretos.

Por meio do protocolo, o Governo do Mato Grosso do Sul compromete-se a apoiar a implantação e operacionalização do empreendimento, incluindo a concessão de incentivos e benefícios fiscais, além de suporte institucional e técnico para agilizar processos de licenciamento ambiental e demais autorizações necessárias.

O Estado também deverá auxiliar a empresa chinesa na identificação de programas de qualificação e treinamento de mão de obra local, alinhados às necessidades da operação, além de promover articulações com instituições de ensino e pesquisa para o desenvolvimento de soluções tecnológicas e sustentáveis para o setor.

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