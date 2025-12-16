Visa vai permitir que bancos usem 'dólar digital' em operações nos EUA

A Visa anunciou nesta terça-feira, 16, que vai permitir que bancos nos Estados Unidos usem a criptomoeda pareada ao dólar USDC para a liquidação de operações via cartão. O anúncio da gigante de meios de pagamento representa mais um avanço significativo na adoção das stablecoins pelo mercado tradicional.

De acordo com a Visa, o anúncio reflete um projeto piloto bem-sucedido de processamento de operações com uso de stablecoins. Agora, a funcionalidade será expandida para todos os bancos dos Estados Unidos que contam com produtos e serviços disponibilizados pela Visa.

Segundo a empresa, com a opção, "os emissores podem se beneficiar de movimentações de fundos mais rápidas em blockchains, disponibilidade sete dias por semana e maior resiliência operacional durante fins de semana e feriados, sem qualquer alteração na experiência do consumidor com o cartão".

Dois bancos do país, o Cross River Bank e o Lead Bank, já começaram a usar a criptomoeda pareada ao dólar para liquidar operações a partir do blockchain Solana. A Visa espera expandir a disponibilidade do serviço no país ao longo do ano de 2026.

A gigante de meios de pagamento revelou ainda que o seu primeiro movimento de incorporação de stablecoins resultou em US$ 3,5 bilhões em volume liquidado em diversas regiões, considerando os dados até o dia 30 de novembro de 2025.

Rubail Birwadker, head global de Growth Products e Strategic Partnerships da Visa, disse que a empresa "está expandindo a liquidação em stablecoins porque nossos parceiros bancários estão não apenas perguntando sobre isso como também estão se preparando para usá-las".

"As instituições financeiras buscam opções de liquidação mais rápidas e programáveis ​​que se integrem perfeitamente às suas operações de tesouraria existentes. Ao trazer a liquidação em USDC para os EUA, a Visa oferece uma solução confiável e pronta para uso bancário", diz.

A visão da empresa é que o uso dessas criptomoedas deve trazer vantagens como a "melhora da eficiência da tesouraria, mantendo os padrões de segurança, conformidade e resiliência exigidos pela nossa rede". Além do novo projeto, a Visa também lançou uma consultoria específica para auxiliar na incorporação de stablecoins por instituições financeiras.

