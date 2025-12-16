Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Visa vai permitir que bancos usem 'dólar digital' em operações nos EUA

Gigante de meios de pagamento anunciou que criptomoeda USDC poderá ser usada na liquidação de operações bancárias

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 16h03.

Última atualização em 16 de dezembro de 2025 às 16h15.

Tudo sobreVisa
Saiba mais

A Visa anunciou nesta terça-feira, 16, que vai permitir que bancos nos Estados Unidos usem a criptomoeda pareada ao dólar USDC para a liquidação de operações via cartão. O anúncio da gigante de meios de pagamento representa mais um avanço significativo na adoção das stablecoins pelo mercado tradicional.

De acordo com a Visa, o anúncio reflete um projeto piloto bem-sucedido de processamento de operações com uso de stablecoins. Agora, a funcionalidade será expandida para todos os bancos dos Estados Unidos que contam com produtos e serviços disponibilizados pela Visa.

Segundo a empresa, com a opção, "os emissores podem se beneficiar de movimentações de fundos mais rápidas em blockchains, disponibilidade sete dias por semana e maior resiliência operacional durante fins de semana e feriados, sem qualquer alteração na experiência do consumidor com o cartão".

Dois bancos do país, o Cross River Bank e o Lead Bank, já começaram a usar a criptomoeda pareada ao dólar para liquidar operações a partir do blockchain Solana. A Visa espera expandir a disponibilidade do serviço no país ao longo do ano de 2026.

A gigante de meios de pagamento revelou ainda que o seu primeiro movimento de incorporação de stablecoins resultou em US$ 3,5 bilhões em volume liquidado em diversas regiões, considerando os dados até o dia 30 de novembro de 2025.

Rubail Birwadker, head global de Growth Products e Strategic Partnerships da Visa, disse que a empresa "está expandindo a liquidação em stablecoins porque nossos parceiros bancários estão não apenas perguntando sobre isso como também estão se preparando para usá-las".

"As instituições financeiras buscam opções de liquidação mais rápidas e programáveis ​​que se integrem perfeitamente às suas operações de tesouraria existentes. Ao trazer a liquidação em USDC para os EUA, a Visa oferece uma solução confiável e pronta para uso bancário", diz.

A visão da empresa é que o uso dessas criptomoedas deve trazer vantagens como a "melhora da eficiência da tesouraria, mantendo os padrões de segurança, conformidade e resiliência exigidos pela nossa rede". Além do novo projeto, a Visa também lançou uma consultoria específica para auxiliar na incorporação de stablecoins por instituições financeiras.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:VisaBancosCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Criptomoedas podem ser 'ferramentas poderosas de vigilância', diz presidente da SEC

Bitcoin é um 'Labubu digital' sem valor, diz executivo da Vanguard

Grandes investidores voltam a vender bitcoin e derrubam criptomoeda

Criptos são impactadas por aversão ao risco e bitcoin despenca

Mais na Exame

Casual

Restaurantes com pratos refrescantes para o verão

Negócios

Praia há 25 anos sem lançamentos entra na rota dos imóveis em Floripa

Mercados

B3 lançou um ETF novo por semana em 2025, de olho em queda da Selic

Mercado Imobiliário

Fim do home office: 7 empresas que anunciaram volta ao presencial em 2025