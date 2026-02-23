PayPal perdeu metade do valor de mercado — e agora é alvo de aquisição, diz agência

A PayPal Holdings Inc. passou a atrair interesse de potenciais compradores após uma forte queda no valor de suas ações, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg. A desvalorização recente do papel — que eliminou quase metade do valor de mercado da companhia — colocou a empresa no radar de possíveis interessados em uma aquisição total ou parcial.

De acordo com a apuração da agência, a companhia sediada em San Jose, na Califórnia, chegou a se reunir com bancos depois de receber manifestações não solicitadas de interesse. Pelo menos um grande concorrente avalia a compra da empresa como um todo, enquanto outros potenciais compradores analisam apenas ativos específicos do PayPal. As fontes falaram sob condição de anonimato, pois as informações ainda são privadas.

Apesar do movimento, as conversas estão em estágio preliminar e podem não resultar em nenhuma transação, alertaram as fontes. Procurado, um representante do PayPal preferiu não comentar.

Fundado no fim dos anos 1990, o PayPal foi um dos pioneiros nos pagamentos digitais, mas enfrenta hoje dificuldades para manter relevância em um mercado cada vez mais competitivo. Nos últimos anos, consumidores passaram a adotar alternativas como Apple Pay e Google Pay, enquanto a empresa foi criticada por não modernizar com a mesma velocidade suas tecnologias de pagamento.

As ações do PayPal acumulam queda de cerca de 46% nos últimos 12 meses em Nova York, o que reduziu o valor de mercado da companhia para aproximadamente US$ 38,4 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg.

O momento de fragilidade coincide com mudanças no comando. O atual presidente do conselho, Enrique Lores, deve assumir como CEO em 1º de março. Ele terá a missão de reverter a perda de participação de mercado e redefinir a estratégia da empresa em um setor cada vez mais disputado.

O executivo substitui Alex Chriss, que foi afastado do cargo no início do mês após seu plano de reestruturação não entregar os resultados esperados. No quarto trimestre, o PayPal registrou lucro e receita abaixo das estimativas de analistas, além de trazer um novo sinal de desaceleração no volume de pagamentos processados, de acordo com os números divulgados pela companhia.