'Estamos trabalhando para o robô comprar pelo cliente', diz diretor de soluções da Visa

Utilizar a inteligência artificial (IA) para ajudar nas recomendações de compra, roteiros de viagens e no trabalho já entrou na rotina global. Mas ela tem um limite: não consegue fazer uma compra para você. Hoje, não é possível que a IA “saia” do ambiente, pesquise em e-commerces e realize uma compra por você com seu cartão.

Em fase experimental no exterior, a Visa testa o Visa Intelligence, uma ferramenta que irá permitir adicionar um cartão da bandeira da empresa e fazer o “robô comprar pelo cliente”, explica Leandro Garcia, diretor executivo de Soluções para Pagamentos Digitais da Visa do Brasil.

“Imagina que, no futuro próximo, eu falo para o meu agente de IA: eu quero que todo último dia do mês você compre um pacote de 1 kg de ração para o meu cachorro e pague.”

Segundo Garcia, o momento atual é de habilitar as IAs para que elas possam ter a capacidade de receber o comando de compra. “Não é uma fonte ainda de receita [para a Visa]”, diz.

A ferramenta funciona da seguinte forma: diante do comando “Quero viajar para Los Angeles, procure para mim passagens aéres”, a IA perguntará — “Você quer dar mais algum comando ou quer que eu busque de acordo com suas preferências?”.

Se o usuário responder que a IA pode fazer a busca de acordo com as preferências dele, a tecnologia, ao achar as passagens, acionaria o próximo passo:

"Posso pagar com seu cartão?”, perguntaria.

Diante de uma resposta afirmativa, o assistente chegaria à parte de segurança.

“Ela sempre vai te pedir uma identificação. É o que o dispositivo tiver, pode ser o face IA, pode ser o finger, pode ser o desenho", afirma o diretor da Visa.

A previsão é que a tecnologia chegue ao mercado internacional no começo de 2026, mas para chegar ao Brasil precisa passar pela fase de sandbox, o que deve ocorrer apenas no final do ano que vem.

Atualmente, a tecnologia da Visa está sendo testada com os principais agentes de IA, como OpenAI, Perplexity, Microsoft Copilot e a própria IA da Visa.