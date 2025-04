Cinema com IA: startup atrai SoftBank e Nvidia, e agora vale US$ 3 bilhões

A Runway, startup que desenvolve modelos de inteligência artificial para gerar vídeos, recebeu um aporte de US$ 308 milhões e agora é avaliada em mais de US$ 3 bilhões.

O investimento foi liderado pela General Atlantic e contou com a participação da Nvidia e do Vision Fund 2, da SoftBank. A rodada foi concluída no fim de 2024, mas só divulgada nesta quinta-feira, 3. As informações são da Bloomberg.

Segundo o CEO e fundador Cristóbal Valenzuela, o investimento será usado para desenvolver novos modelos e expandir a equipe interna, especialmente com profissionais de cinema e televisão.

Inicialmente, a empresa americana ficou conhecida por desenvolver ferramentas que criam vídeos curtos a partir de comandos de texto. Em 2023, o modelo da Runway viralizou por gerar clipes de três segundos com aparência rudimentar, como “paisagem de deserto vista por drone”. Dois anos depois, a tecnologia avançou — e a concorrência também.

Nesta semana, a empresa lançou o Gen-4, uma nova versão do seu modelo generativo. A proposta é permitir que vídeos contenham personagens, cenários e objetos consistentes, o que reduz o tempo e o custo da produção audiovisual.

Today we're introducing Gen-4, our new series of state-of-the-art AI models for media generation and world consistency. Gen-4 is a significant step forward for fidelity, dynamic motion and controllability in generative media.

Gen-4 Image-to-Video is rolling out today to all paid… pic.twitter.com/VKnY5pWC8X

— Runway (@runwayml) March 31, 2025