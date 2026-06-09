Catupiry faz sua primeira aquisição em 115 anos

Depois de 115 anos produzindo requeijão e derivados lácteos, a Catupiry decidiu comprar uma empresa pela primeira vez. O alvo foi a operação brasileira da americana Leprino Foods, considerada a maior produtora mundial de queijo muçarela.

O negócio envolve a aquisição da Lactojara Laticínios e ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Embora os valores da transação não tenham sido divulgados, a operação representa um dos movimentos mais relevantes da história recente da fabricante brasileira, que fatura mais de R$ 1 bilhão por ano.

Fundada em Lambari, no sul de Minas Gerais, por imigrantes italianos, a Catupiry construiu sua reputação em torno de um único produto. Ao longo de décadas, seu requeijão se tornou tão popular que o nome da marca passou a ser usado por muitos consumidores para identificar uma categoria inteira de alimentos. A empresa permaneceu durante boa parte de sua história fortemente associada ao produto que a tornou famosa.

Nos últimos anos, porém, a companhia iniciou um processo de transformação. O portfólio foi ampliado para além do tradicional requeijão e hoje reúne mais de 130 produtos, entre queijos, cream cheese, manteigas, molhos e itens voltados ao food service, reduzindo a dependência de uma única categoria e expandindo a presença da marca em diferentes ocasiões de consumo.

É nesse contexto que acontece a compra da operação da Leprino no Brasil. A aquisição tem o objetivo de aumentar a capacidade produtiva e acelerar a verticalização da operação.



A Catupiry busca internalizar parte da produção que ainda é realizada por terceiros, ganhando mais controle sobre a cadeia e mais agilidade para atender o crescimento da demanda.

“Estamos unindo a tradição e a inovação da Catupiry à expertise de uma líder mundial em muçarela. Este é um passo estratégico que nos dá o músculo de produção necessário para continuarmos reforçando no mercado nosso portfólio de mais de 130 produtos”, afirmou Andrea Areal, diretora-executiva da Catupiry.

Segundo a executiva, a aquisição também fortalece a estratégia da companhia de ampliar o controle sobre a cadeia produtiva, da captação do leite ao produto final, além de reforçar a eficiência operacional e a capacidade de atender às demandas do mercado.

A nova estrutura industrial fortalece especialmente a atuação da empresa no food service, segmento que atende restaurantes, pizzarias e redes de alimentação e que vem ganhando importância dentro da estratégia de crescimento da companhia.

Historicamente associada às pizzarias, a marca tem ampliado sua presença no canal profissional por meio da linha Catupiry Profissional e da expansão de seu portfólio voltado ao setor.

Fundada em Denver, nos Estados Unidos, a Leprino Foods é líder global na produção de queijo muçarela e atende clientes em dezenas de países. Além dos queijos, a companhia produz ingredientes lácteos de alto valor agregado utilizados pela indústria alimentícia.

Para a Catupiry, a aquisição adiciona capacidade industrial em uma categoria estratégica e reforça uma aposta cada vez mais presente na indústria de alimentos: controlar uma parcela maior da cadeia produtiva para ganhar eficiência, escala e competitividade.