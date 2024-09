Lionsgate fecha acordo com Runway para uso de IA na produção de filmes

O estúdio de cinema Lionsgate, responsável por franquias como John Wick e Jogos Vorazes, anunciou uma nova parceria com a startup de inteligência artificial (IA) Runway, conhecida por desenvolver modelos generativos — algoritmos que criam conteúdo como imagens e vídeos — treinados a partir de dados disponíveis na internet. A partir do acordo, a Runway terá acesso ao vasto portfólio de filmes e séries do estúdio para desenvolver uma ferramenta de geração de vídeo personalizada, voltada para apoiar o trabalho de cineastas.

No anúncio, o CEO da Runway, Cristóbal Valenzuela, destacou que o objetivo da ferramenta é oferecer novas formas para os cineastas contarem suas histórias, ampliando suas capacidades criativas. Embora os detalhes específicos da parceria ainda não estejam claros — como se as equipes criativas receberão compensação caso seus projetos sejam utilizados como material de treinamento —, a redução de custos foi apontada como um dos grandes atrativos para a Lionsgate, um estúdio conhecido por trabalhar com orçamentos mais modestos em comparação com outros gigantes da indústria.

Nos últimos anos, os estúdios de cinema têm implementado cada vez mais a IA em seus projetos, o que gera preocupações entre cineastas e outros profissionais, especialmente em relação à substituição de mão de obra. A insistência de grandes estúdios em utilizar réplicas de atores feitos por IA foi um dos principais motivos que levou à greve da SAG-AFTRA — o sindicato dos atores de Hollywood — no ano passado.

Essas preocupações também motivaram a recente assinatura de dois projetos de lei na Califórnia pelo governador Gavin Newsom, que garantirão aos artistas maior controle sobre o uso de suas imagens digitais pelos estúdios. Outro projeto de lei, o SB 1047, em discussão, pode responsabilizar desenvolvedores de IA pelos danos causados por suas tecnologias.