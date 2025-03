Com SoftBank à frente, OpenAI deve fechar maior captação privada da história da tecnologia

A OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, está perto de fechar uma nova rodada de investimentos que pode atingir a marca histórica de US$ 40 bilhões.

A operação, que deverá ser liderada pelo SoftBank Group, pode consolidar a maior captação privada de recursos de uma empresa de tecnologia até hoje, segundo dados da consultoria PitchBook.

O acordo avalia a companhia em US$ 300 bilhões, quase o dobro da avaliação anterior, feita em outubro, quando a empresa foi estimada em US$ 157 bilhões. Fundos como Magnetar Capital, Coatue Management, Founders Fund e Altimeter Capital Management também estão em negociações para participar do aporte, conforme fontes próximas às conversas.

De acordo com a Bloomberg, a primeira parte do investimento deve envolver US$ 7,5 bilhões do SoftBank e outros US$ 2,5 bilhões de um consórcio de investidores. Uma segunda rodada, prevista ainda para este ano, pode movimentar mais US$ 30 bilhões, sendo US$ 22,5 bilhões do conglomerado japonês e US$ 7,5 bilhões adicionais do mesmo grupo.

Expectativas de receita crescem junto com os custos

Apesar do crescimento exponencial, a OpenAI ainda enfrenta desafios relacionados à rentabilidade. A empresa, com sede em San Francisco, estima um faturamento de US$ 12,7 bilhões em 2025 — mais do que o triplo dos US$ 3,7 bilhões registrados no ano anterior. Para 2026, a expectativa é de alcançar US$ 29,4 bilhões em vendas.

O avanço é impulsionado principalmente pela oferta de softwares de inteligência artificial pagos, como o próprio ChatGPT, voltados tanto para usuários finais quanto para empresas. No entanto, os altos custos com chips avançados, data centers e contratação de talentos ainda impedem que a companhia opere no azul. Segundo projeções internas, a OpenAI só deve atingir fluxo de caixa positivo em 2029, ano em que projeta uma receita superior a US$ 125 bilhões.

Estratégia global e pressão financeira

A ousadia do SoftBank em liderar a rodada gerou inquietações no mercado. As ações da empresa caíram até 4,7% na bolsa de Tóquio após a divulgação das negociações, e os credit default swaps do grupo japonês se ampliaram — reflexo de preocupações com a pressão sobre sua estrutura financeira.

Além do aporte na OpenAI, o SoftBank também tem direcionado capital para o Projeto Stargate, uma iniciativa conjunta baseada no Texas com participação da OpenAI, Oracle e MGX, voltada para infraestrutura de IA.

Apesar dos riscos, o apetite dos investidores reflete o entusiasmo contínuo com o avanço da inteligência artificial. A OpenAI, mesmo em meio à desaceleração de melhorias em modelos e desafios operacionais, ainda é considerada peça central no cenário global de inovação tecnológica.