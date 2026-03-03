Dia da Mulher: 'Uber' dos carros blindados terá corrida a R$ 1 para mulheres

'Uber' dos carros blindados, a Rhino vai oferecer 500 corridas por R$ 1 no Dia Internacional da Mulher.

As 500 primeiras mulheres que preencherem o formulário oficial da campanha receberão um voucher para realizar uma corrida pelo valor simbólico de R$ 1, válida exclusivamente no dia 8 de março, na cidade de São Paulo.

“Nosso objetivo é que mais mulheres tenham a experiência de se deslocar com conforto e tranquilidade em São Paulo”, afirma Isabela Rodrigues, Coordenadora de Brand Marketing da Rhino. “Queremos que mais mulheres conheçam a Rhino e tenham uma opção confiável para seus deslocamentos, no dia 8 de março e todos os outros dias.”

Como vai funcionar?

A ação para o Dia Internacional da Mulher oferece a primeira corrida Rhino por R$ 1 para as primeiras 500 mulheres que preencherem o formulário oficial.

Para participar, é necessário preencher os dados solicitados no site oficial (https://vamosrhino.com/diadamulher) e aguardar a confirmação por e-mail ou WhatsApp.

O cadastro ficará disponível até o preenchimento das 500 vagas, e a corrida será válida exclusivamente no dia 8 de março apenas na cidade de São Paulo.

O que é a Rhino?

Fundada em 2023 pelo executivo russo Daniil Sergunin, a Rhino nasceu de uma insegurança.

Sergunin, que vive no Brasil desde 2020, viu na alta incidência de roubos e furtos de veículos em São Paulo uma oportunidade para oferecer um serviço diferenciado.

A Rhino conta com frota 100% composta por SUVs blindados nível III-A e motoristas contratados, ou seja, diferente dos aplicativos de mobilidade urbana mais comuns.

Os carros rodam sempre com ar-condicionado ligado, rádio própria e carregadores para todos os dispositivos. Os motoristas auxiliam com bagagens, oferecem guarda-chuva e podem acessar garagens de prédios ou áreas de embarque em aeroportos.

O objetivo, segundo a companhia, é garantir que cada cliente aproveite o tempo de deslocamento sem se preocupar. Atualmente, a plataforma tem mais de 300 mil usuários ativos na cidade de São Paulo.