Eles querem ajudar médicos recém-formados a resolver as finanças – e acabam de captar R$ 2 milhões

No Brasil, a maioria dos médicos atua como pessoa jurídica (PJ), mas poucos têm a experiência necessária para lidar com a gestão financeira e tributária que essa modalidade exige.



89% dos médicos brasileiros acabam pagando mais impostos do que deveriam, enquanto apenas 15% conseguem poupar para o futuro, segundo uma startup que tenta resolver esse problema.

Especializada em contabilidade e gestão financeira para médicos, a Selvia acaba de abrir sua plataforma depois do fim da fase de testes. A chegada oficial ao mercado também vem com um aporte de R$ 2,5 milhões.

De Barueri, São Paulo, a Selvia nasceu de experiências pessoais de seus fundadores. André Servaes, co-fundador da Brasil Cursinhos e ex-investidor da Graphene Ventures, enfrentou de perto as dificuldades do setor de saúde durante o tratamento contra um câncer.

"Tive contato mais próximo com médicos e vi que a dor de gestão financeira não era só dos recém-formados, mas também daqueles avançados na carreira. É uma dor de cabeça e o médico não deveria se preocupar com papelada, se o hospital pagou certo...", diz Servaes.

Já Gabriel Lopes tem mais de uma década de experiência trabalhando com finanças e contabilidade. Quando conheceu sua atual noiva, que é médica, passou a ajudá-la com as finanças e percebeu uma brecha a ser explorada no mercado.

"Achei que ela estava pagando muito imposto, fui analisar e vi que era isso mesmo", diz Lopes. "Vi que era um problema muito crônico no Brasil e o sistema tributário era muito complexo".

O investimento de R$ 2 milhões é liderado por sócios da Graphene Ventures, fundo onde Servaes já trabalhou, e o H8, grupo de investidores-anjo do ITA. A Graphene também investiu em unicórnios como a rede social de fotos Snapchat e o aplicativo de mobilidade urbana Lyft.

O que tem na Selvia?

A Selvia oferece desde a abertura de CNPJ até o planejamento financeiro para aposentadoria, passando por assessoria tributária e uma “secretária financeira” 24/7, disponível para dúvidas e suporte via WhatsApp.

No Brasil, onde 93% das pessoas utilizam o WhatsApp diariamente, a startup aposta na plataforma para oferecer praticidade e evitar a necessidade de novos aplicativos. A startup Caveo é uma concorrente direta, mas tem o próprio aplicativo ao invés de utilizar o app de mensagens.

Segundo a Selvia, médicos podem economizar de 5% a 10% em impostos, com casos extremos de até 73% de redução, ao usar a plataforma.

Com preço a partir de R$ 347 por mês, os clientes começam a pagar apenas quando recebem pelos primeiros plantões. Médicos residentes contam ainda com descontos exclusivos.

Os principais serviços oferecidos incluem:

Abertura de PJ: médicos podem abrir suas empresas gratuitamente, com a primeira cobrança apenas após o recebimento do primeiro plantão;

Consultoria tributária personalizada: auxílio no planejamento fiscal do médico;

Gestão de caixa e serviços bancários: automação do fluxo de caixa, registrando entradas e saídas sem necessidade de acompanhamento constante;

Consultoria financeira de longo prazo: médicos recebem orientação para poupança e investimento;

Secretária financeira 24/7 via WhatsApp: atendimento imediato para organizar plantões, resolver dúvidas e cuidar da rotina financeira sem necessidade de baixar outro aplicativo.

Projeções para o futuro

Além de atender médicos já estabelecidos, a Selvia está se aproximando de universidades para preparar estudantes de medicina para os desafios financeiros do início da carreira. Com isso, busca facilitar a transição desses profissionais para o modelo PJ, evitando problemas fiscais comuns na profissão.

Com o novo aporte, a Selvia planeja expandir sua tecnologia e investir em inteligência artificial para otimizar o planejamento tributário e automatizar ainda mais as operações financeiras de seus clientes.

“Queremos que médicos possam focar no que realmente importa, que é cuidar de seus pacientes, sem precisar se preocupar com impostos ou gestão financeira”, disse Lopes.