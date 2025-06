App de carros blindados Rhino duplica valuation e acelera expansão com novo aporte

A startup de mobilidade urbana Rhino, especializada em carros blindados, acaba de receber um aporte de US$ 1 milhão que dobrou seu valuation apenas cinco meses após uma rodada seed de US$ 3,2 milhões. Com mais de 250 mil usuários cadastrados, a empresa intensifica sua operação na Grande São Paulo e avança na estratégia de atender clientes premium e corporativos, especialmente com a recente parceria firmada com o Terminal BTG Pactual, primeiro espaço exclusivo para aviação comercial no Aeroporto de Guarulhos.

Fundada em 2023 pelo executivo russo Daniil Sergunin, a Rhino nasceu da percepção de uma lacuna no mercado de transporte de luxo seguro na capital paulista. Sergunin, que vive no Brasil desde 2020, viu na alta incidência de roubos e furtos de veículos em São Paulo uma oportunidade para oferecer um serviço diferenciado. Hoje, a frota da Rhino é 100% blindada no nível III-A, com inspeções diárias rigorosas e motoristas selecionados sob critérios severos, incluindo estabilidade financeira garantida por remuneração por hora, o que contribui para a qualidade do serviço.

A expansão dos últimos meses tem sido rápida: de cinco bairros atendidos no início de 2025, a cobertura já ultrapassa 30 regiões prioritárias, com foco nos bairros nobres da capital — Itaim Bibi, Jardins, Vila Nova Conceição, Pinheiros e Cidade Jardim, conhecidos como o "condado" da Faria Lima, polo do mercado financeiro e corporativo paulista. O tempo médio de espera para corridas é de 5 a 7 minutos, e o preço médio das viagens na zona de atuação gira em torno de R$ 70, um valor significativamente superior ao de apps tradicionais, mas compatível com o nível de segurança e conforto oferecido.

Para Sergunin, o crescimento é impulsionado principalmente pelo marketing orgânico e pela indicação espontânea dos clientes, que valorizam a experiência premium. O programa de indicações e as campanhas com influenciadores nas redes sociais também têm apoio, mas o fator determinante tem sido o produto em si. “Nossos clientes amam o serviço e recomendam para amigos e familiares”, afirma o CEO.

O Terminal BTG oferece facilidades como check-in, raio-x e imigração exclusivos, sem filas, e serviço de traslado com frota própria da Volvo (Rhino/Divulgação)

Aeroporto com Rhino

Um dos passos estratégicos mais recentes da Rhino foi a parceria com o Terminal BTG Pactual, localizado no Aeroporto de Guarulhos. “Estamos redefinindo a experiência de mobilidade para um público que prioriza segurança, conforto e sofisticação”, diz Sergunin. O Terminal BTG oferece facilidades como check-in, raio-x e imigração exclusivos, sem filas, e serviço de traslado com frota própria da Volvo.

A startup passou a ser o fornecedor exclusivo de transporte para passageiros do terminal, oferecendo veículos blindados híbridos da Volvo Car Brasil e motoristas executivos. O serviço inclui integração tecnológica para agendamento simplificado via concierge do terminal, proporcionando aos clientes uma jornada que vai de casa ou escritório até a poltrona do avião.

Outro diferencial apontado é a oferta de viagens interestaduais e agendamentos para destinos de até 450 km, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Atualmente, mais de 30 mil pessoas estão na fila de espera para o lançamento dos serviços no Rio, prevista para o próximo ano, com planos de expansão para outras capitais brasileiras e grandes cidades da América Latina, como Cidade do México e Bogotá.

Para o time da Rhino, os pilares do sucesso são o forte time executivo, um modelo de negócio comprovado e o vasto mercado em potencial. A empresa aposta também no segmento corporativo com contratos já firmados com empresas como Vivo, Housi, Urban Science e Azul Linhas Aéreas.