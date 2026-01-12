UE propõe preços mínimos para veículos elétricos chineses

A União Europeia propôs nesta segunda-feira, 12, uma alternativa às tarifas antidumping impostas em 2024 sobre veículos elétricos produzidos na China. A proposta prevê a adoção de um sistema de preços mínimos de importação, desde que os fabricantes chineses aceitem o novo modelo.

De acordo com documento divulgado pela Comissão Europeia, os preços mínimos deverão ser fixados “em um nível adequado para corrigir os efeitos dos subsídios” que, segundo a UE, beneficiam fabricantes chineses de veículos elétricos e baterias. A medida busca neutralizar distorções de concorrência e restabelecer condições equitativas para a indústria europeia.

O porta-voz de Comércio da União Europeia, Olof Gill, afirmou que o texto serve como orientação para exportadores chineses interessados em aderir ao mecanismo. Segundo ele, a proposta vem sendo discutida com Pequim há cerca de um ano e um primeiro fabricante solicitou, no fim de 2025, a aplicação do sistema alternativo.

Gill afirmou que outras solicitações poderão ser analisadas, mas evitou antecipar resultados. “Neste momento, trata-se apenas de uma indicação”, disse a jornalistas.

A Câmara de Comércio da China na União Europeia recebeu o anúncio de forma positiva e classificou a proposta como um “resultado alcançado por meio do diálogo e das consultas” entre as duas partes. Para a entidade, o modelo pode contribuir para uma resolução mais fluida da disputa comercial envolvendo os veículos elétricos.

As tarifas antidumping impostas pela UE no ano passado foram justificadas pelo bloco como resposta a subsídios estatais concedidos pela China, que, segundo autoridades europeias, distorceriam preços e prejudicariam a competitividade das montadoras do continente.

*Com informações da AFP