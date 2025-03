Dia Internacional da Mulher: veja origem e significado da data

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é uma data marcada por reflexões sobre a luta por igualdade de gênero, conquistas sociais e desafios ainda enfrentados pelas mulheres em todo o mundo.

Qual é a origem do Dia Internacional da Mulher?

A origem da data, incorporada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em seu calendário internacional, está atrelada às reivindicações de trabalhadoras no século XX.

A primeira edição do Dia da Mulher aconteceu em 19 de março de 1911. Nesta data, mais de um milhão de pessoas protestaram pelos direitos das mulheres em Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça.

Nos primeiros anos, esses dias estavam intimamente ligados aos movimentos operário e socialista. Em 1914, foi em 8 de março que as mulheres socialistas se reuniram em Berlim, em particular para exigir o direito ao voto. O acontecimento é considerado a primeira manifestação de fato do 8 de março.

O que é o Dia Internacional da Mulher?

A partir do início da década de 1970, os movimentos feministas ocidentais aproveitaram essa data simbólica para fortalecer as reivindicações por direitos políticos e sociais iguais, pela legalização do aborto e pela igualdade no mercado de trabalho.

Em 1977, a ONU, junto com outras organizações internacionais, fez do 8 de março o Dia Internacional da Mulher.

O Dia Internacional da Mulher é feriado?

O dia 8 de março de 2025 cai em um sábado e não é feriado no Brasil.