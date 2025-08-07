Invest

Localiza (RENT3): IPI Verde pode impactar valor da frota em até R$ 1 bilhão

Impacto será reconhecido nos resultados do terceiro trimestre de 2025; ao mesmo tempo, possibilidade de comprar carros 0 km mais baratos gera uma oportunidade

Localiza: empresa pode sofrer impacto com IPI Verde (Leandro Fonseca/Exame)

Rebecca Crepaldi
Repórter de finanças

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11h27.

Bom para o consumidor, nem tanto para locadoras de veículos: o IPI Verde, programa do governo para reduzir o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de carros que atendam critérios de eficiência energética, ou seja, mais sustentáveis, pode reduzir em até R$ 1 bilhão o preço da frota da Localiza (RENT3).

Isso porque a redução do preço dos carros novos, historicamente, reflete na redução do preço de carros seminovos.

“A empresa já observou a redução dos preços de venda dos carros seminovos e constatou a necessidade de ajustar o valor esperado de venda de parte de sua frota, incluindo os carros em desativação para renovação da frota”, disse a Localiza em fato relevante.

Com isso, estimativas preliminares farão a Localiza reconhecer nos resultados do terceiro trimestre de 2025 um impacto on-off entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão antes de impostos, equivalente a cerca e 1,5% e 1,9% do valor de sua frota ao final do segundo trimestre de 2025.

A Localiza, no entanto, destacou que os valores apresentados são estimativas preliminares e que, diante das incertezas envolvidas, poderão ser revisados futuramente.

Mas ela também se beneficia da redução de IPI ao poder comprar carros novos por um preço mais baixo — o que ajuda a reduzir o custo de renovação da frota.

Segundo o documento, ela afirma que como o decreto do dia 10 de julho, que instituiu o IPI Verde, não faz distinção entre pessoas físicas e jurídicas, isso pode gerar uma oportunidade para a companhia adquirir carros 0 km com preços reduzidos.

“A venda de carros seminovos com preços mais baixos pode ser parcialmente compensada pela compra de carros novos com preço reduzidos durante a vigência do decreto (até o final de 2026)”, informa.

Após o impacto provocado pelo decreto sobre a depreciação da frota, a companhia afirmou esperar que o indicador retome sua trajetória original, conforme projetado antes da implementação da medida assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

