Crédito, redes de apoio e capacitação fortalecem o empreendedorismo feminino em Mato Grosso

Com quase R$ 400 milhões garantidos desde março de 2025 para cerca de 500 mil empresas lideradas por mulheres em todo o Brasil e inadimplência zero, o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe Mulheres) do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) tem se alicerçado como uma das principais políticas de inclusão financeira em prol do empreendedorismo feminino no país. Os números foram apresentados durante a 23ª edição da Caravana Sebrae Delas, realizada no dia 4 de dezembro, em Cuiabá, que reuniu 3,4 mil mulheres no Centro de Eventos do Pantanal. O público é três vezes maior que o registrado na edição de 2024, confirmando o crescente interesse das mulheres por conhecimento, qualificação, crédito e conexão com o mercado.

A Caravana faz parte do movimento nacional “Inteiras para Liderar”, que tem como objetivo fortalecer o protagonismo feminino nos negócios, especialmente entre micro e pequenas empreendedoras. Segundo a diretora-superintendente do Sebrae Mato Grosso (Sebrae-MT), Lélia Brun, o evento vai além da motivação. “Nosso foco é gerar transformação real, oferecendo capacitação, acesso a recursos financeiros, fortalecimento emocional, posicionamento de mercado e, principalmente, rede de apoio. A mulher precisa se sentir inteira para liderar, para empreender e para crescer”, afirmou.

Durante o evento, o Sebrae divulgou oportunidades de financiamento com condições diferenciadas para as empreendedoras por meio do Fampe Mulheres, que pode garantir até 100% do valor do crédito. O fundo avalista reduz riscos para as instituições financeiras e amplia o acesso ao capital para mulheres que, historicamente, enfrentam mais barreiras ao buscar suporte no setor bancário.

Para a gestora nacional do Sebrae Delas, Renata Malheiros, o maior desafio ainda é de ordem cultural. “As mulheres aprenderam, ao longo da vida, a se colocar em segundo plano. Empreender exige negociação, comunicação, autoridade e presença. Muitas vezes, elas chegam com um excelente negócio, mas cheias de insegurança. Nosso papel é ajudar a romper essas barreiras invisíveis”, destacou.

Em Mato Grosso, as mulheres representam 50,8% da população e são responsáveis por 40% dos empreendimentos formais, segundo dados apresentados pelo Sebrae. Em 2025, de janeiro ao início de dezembro, o Sebrae/MT realizou 122 mil atendimentos voltados ao público feminino, que resultaram em 392.356 registros de serviços, levando em conta que uma mesma empreendedora costuma acessar mais de uma solução. O atendimento inclui desde orientações básicas para formalização, acesso a cursos de gestão e inovação, consultorias especializadas até programas estruturados de desenvolvimento. “O crescimento do empreendedorismo feminino também é reflexo das políticas públicas de apoio, da digitalização dos negócios e do fortalecimento da economia local”, avalia Lélia Brun.

Durante a Caravana, 30 expositoras participaram da feira de negócios instalada no evento, com produtos de segmentos como moda, beleza, gastronomia, artesanato, serviços, tecnologia e agricultura familiar. Em apenas 8 horas de programação, as empreendedoras movimentaram cerca de R$ 70 mil em vendas.

Além de Cuiabá, mulheres de 35 municípios de várias regiões do Estado participaram do encontro, algumas percorrendo centenas de quilômetros para estar presentes. A programação reuniu palestras magnas, painéis temáticos, oficinas práticas, rodas de conversa e vivências voltadas ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional, liderança, marketing, finanças, presença digital e autoconfiança.

Entre as iniciativas do Sebrae voltadas para a expansão e o fortalecimento do empreendedorismo feminino em 2025, destaca-se a inauguração do Espaço Mulher de Negócios, na Agência Regional Metropolitana, localizada no Shopping Goiabeiras, em Cuiabá, quando a instituição completa 50 anos de atividades. O ambiente de 1 mil metros quadrados (m²) foi criado para oferecer atendimento personalizado às empreendedoras, com foco em gestão, inovação, marketing e acesso ao crédito.

Outros programas em destaque são o Força Mulher, que oferece qualificação profissional para independência financeira de mulheres, bem como o Sebrae Delas, que oportuniza uma jornada estruturada de desenvolvimento, desde o fortalecimento emocional até a consolidação do negócio no mercado. “A independência financeira é um dos caminhos mais importantes para reduzir a violência, a dependência e a desigualdade. Quando a mulher conquista autonomia, toda a família se transforma”, reforça Lélia Brun.

Força das histórias e da comunicação

A atriz e empresária Giovanna Antonelli tem compartilhado sua expertise no empreendedorismo durante as edições da Caravana Sebrae Delas por todo o Brasil. Em Cuiabá (MT), ela destacou a força da narrativa como ferramenta de posicionamento no mercado. “As pessoas não compram apenas produtos, elas compram histórias, valores, propósito. Quem aprende a contar sua própria trajetória cria autoridade e conexão com as pessoas”, afirmou ao público.

Giovanna também falou sobre os desafios de empreender como mulher, conciliando múltiplas atribuições pessoais com a gestão dos negócios, além de reforçar a importância da disciplina e da resiliência. “Empreender não é só abrir uma empresa. É se reinventar todos os dias”, disse.

Uma das histórias femininas de transformação é a da empreendedora Nathalia de Assis, vencedora regional Centro-Oeste do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025. Ex-atleta de alto rendimento, ela transformou sua disciplina esportiva no atletismo em estratégia empresarial e atualmente é referência no setor da beleza no município mato-grossense de Araputanga. Além de empreender, Nathalia lidera uma rede com 250 mulheres, que se apoiam em capacitações, ações sociais, geração de renda e fortalecimento emocional. “Eu só cheguei onde cheguei porque tive apoio. Hoje, faço questão de devolver isso para outras mulheres”, afirma.

Redes que movimentam a economia local

Para Renata Malheiros, o diferencial da Caravana Sebrae Delas está justamente na construção de redes. “Mulheres juntas geram impacto coletivo. Elas compram no comércio local, contratam outras mulheres, investem na educação dos filhos e movimentam a economia do bairro, da cidade e da região”, explica.

Segundo ela, dados do Sebrae mostram que empresas lideradas por mulheres tendem a apresentar menor taxa de inadimplência nos financiamentos, maior compromisso com os clientes e forte impacto social. “Quando uma mulher prospera, a família prospera, a comunidade prospera e todo o território cresce junto”, conclui.