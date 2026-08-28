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Quem são os 5 bilionários brasileiros mais jovens em 2026, segundo a Forbes

Os cinco nomes têm entre 21 e 28 anos e somam patrimônio estimado em mais de R$ 31 bilhões

Lista de bilionários: Fortunas variam de R$ 5,67 bilhões a R$ 7,2 bilhões; Amelie Voigt Trejes, de 21 anos, é a mais jovem do grupo. (VSCO @liviavoigt/Reprodução)

Lista de bilionários: Fortunas variam de R$ 5,67 bilhões a R$ 7,2 bilhões; Amelie Voigt Trejes, de 21 anos, é a mais jovem do grupo. (VSCO @liviavoigt/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 14h19.

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Os cinco brasileiros mais jovens na lista de bilionários da Forbes, divulgada nesta sexta-feira, 28, têm entre 21 e 28 anos, pertencem à mesma família e são herdeiros da WEG, fabricante de máquinas e equipamentos. As fortunas individuais do grupo variam de R$ 5,67 bilhões a R$ 7,2 bilhões.

A integrante mais jovem é Amelie Voigt Trejes, de 21 anos. Segundo a Forbes, ela também ocupa, em 2026, a posição de bilionária mais jovem do mundo. Amelie superou o alemão Johannes von Baumbach, herdeiro da farmacêutica Boehringer Ingelheim, por uma diferença de sete semanas de idade.

Os cinco jovens acumulam, juntos, um patrimônio estimado em cerca de R$ 31,4 bilhões, com base nos valores atribuídos pela Forbes. A relação inclui ainda as irmãs Lívia e Dora Voigt de Assis e os gêmeos Pedro e Felipe Voigt Trejes.

A lista de bilionários brasileiros publicada pela Forbes também reúne nomes como Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, hoje Meta; Fernando Roberto Moreira Salles, ligado ao Itaú Unibanco e à CBMM; e Miguel Krigsner, fundador do Grupo Boticário.

Quem são os brasileiros mais jovens na lista de bilionários

1. Lívia Voigt de Assis, 22 anos — R$ 7,2 bilhões

Lívia Voigt de Assis tem patrimônio estimado em R$ 7,2 bilhões, equivalente a US$ 1,4 bilhão. Ela é uma das herdeiras da WEG, companhia de motores elétricos cofundada, em 1961, por seu avô, Werner Ricardo Voigt.

Em 2024, Lívia foi apontada pela Forbes como a bilionária mais jovem do mundo. Ela cursa a universidade e não ocupa cargo executivo na WEG.

2. Dora Voigt de Assis, 28 anos — R$ 7,2 bilhões

Dora Voigt de Assis, irmã de Lívia, também tem patrimônio estimado em R$ 7,2 bilhões, ou US$ 1,4 bilhão. As duas são herdeiras da WEG e detêm, juntas, cerca de 3,1% das ações da empresa.

3. Amelie Voigt Trejes, 21 anos — R$ 5,67 bilhões

Amelie Voigt Trejes tem fortuna estimada em R$ 5,67 bilhões, equivalente a US$ 1,1 bilhão. Em 2026, ela passou a ocupar o posto de bilionária mais jovem do mundo na relação da Forbes.

A brasileira tomou a posição de Johannes von Baumbach, herdeiro da farmacêutica alemã Boehringer Ingelheim. A diferença de idade entre os dois é de sete semanas. Amelie integra a terceira geração de uma das famílias fundadoras da WEG.

4. Pedro Voigt Trejes, 23 anos — R$ 5,67 bilhões

Pedro Voigt Trejes tem patrimônio estimado em R$ 5,67 bilhões, ou US$ 1,1 bilhão. Ele é acionista da WEG e compartilha a participação familiar com o irmão gêmeo, Felipe, e a irmã mais nova, Amelie.

5. Felipe Voigt Trejes, 23 anos — R$ 5,67 bilhões

Felipe Voigt Trejes também possui fortuna estimada em R$ 5,67 bilhões, equivalente a US$ 1,1 bilhão. Assim como Pedro e Amelie, ele é acionista da WEG e integra a geração mais jovem de herdeiros da companhia.

Somadas, as fortunas de Amelie, Pedro e Felipe Voigt Trejes chegam a R$ 17,01 bilhões, enquanto Lívia e Dora Voigt de Assis aparecem com R$ 7,2 bilhões cada na lista.
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