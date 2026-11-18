(RED HAT/Divulgação)
Exame Brand Solutions
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 14h30.
Última atualização em 18 de novembro de 2026 às 14h34.
A inteligência artificial entrou nas empresas cercada de expectativas. Surgiram ferramentas, projetos e investimentos para aproveitar uma tecnologia que prometia transformar os negócios. Passado o entusiasmo inicial, uma pergunta começou a ganhar espaço nas reuniões de executivos: o que tudo isso trouxe de resultado?
Sandra Vaz, presidente da Red Hat Brasil, tem acompanhado essa mudança de perto. Segundo ela, a pressa para adotar a inteligência artificial levou algumas empresas a desenvolverem projetos isolados e sem uma estratégia que conectasse as iniciativas. Agora, muitas estão revendo suas decisões.
“Todo mundo está dando um passo para trás, revisando o contexto e criando uma estratégia que tenha como base a melhor produtividade e agregar valor ao negócio”, afirma.
Essa discussão esteve no centro do Red Hat Summit: Connect 2026, realizado na última terça-feira, 10, em São Paulo. Com mais de 1.100 participantes, o encontro teve como tema “O poder de escolha” e discutiu um desafio que acompanha o avanço da inteligência artificial: como aproveitar novas tecnologias sem perder o controle sobre os próprios dados e sistemas?
Para Vaz, a resposta passa pela capacidade de mudar de direção. Afinal, ninguém sabe quais ferramentas continuarão relevantes nos próximos anos. “Se o futuro é imprevisível, nós temos que ter autonomia, flexibilidade e mudar de rota quando entendemos que seja o momento correto”, diz.
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Olhar para os dados
A corrida pela inteligência artificial também revelou um problema antigo: muitas empresas acumulam grandes quantidades de informações, mas nem sempre conseguem utilizá-las adequadamente. Dados incompletos, desatualizados ou espalhados por sistemas diferentes dificultam o funcionamento das ferramentas. É como tentar montar um quebra-cabeça com peças faltando.
Gilson Magalhães, vice-presidente e gerente-geral da Red Hat para a América Latina, afirma que organizar essas informações é uma condição para obter resultados.
“Não adianta você fazer uso da tecnologia se você não fizer a base necessária para que essa tecnologia produza o resultado que se espera”, diz.
Para ele, o diferencial competitivo estará na capacidade de transformar informações em decisões, melhorias operacionais e novos produtos. Isso exige conhecer os processos da empresa e garantir que os dados utilizados sejam confiáveis.
Para Ceschin, a tecnologia sozinha não resolve os problemas das empresas. É preciso entender as necessidades de cada negócio e contar com profissionais capazes de adaptar as ferramentas à realidade de cada setor.
É por isso que ele destaca o papel das empresas parceiras da Red Hat, responsáveis por apoiar clientes na implementação de soluções tecnológicas.
“O uso da tecnologia abre muitas possibilidades, mas são os nossos parceiros, é o nosso ecossistema que vai multiplicar o alcance delas”, afirma.
O executivo observa que, em 2026, empresas públicas e privadas passaram a exigir resultados mais concretos dos projetos de inteligência artificial. A cobrança envolve desde aumento de receitas e produtividade até a simplificação de serviços oferecidos aos cidadãos.
Para os próximos anos, Vaz vê oportunidades na combinação de inteligência artificial com automação, na modernização de sistemas e na expansão da computação em nuvem.
Mas acredita que a transformação mais importante também acontecerá na maneira como os executivos tomam decisões. “O que serviu para mim na tecnologia do passado não necessariamente vai servir para o futuro”, afirma.
Depois de uma corrida para descobrir tudo o que a inteligência artificial é capaz de fazer, as empresas começam a enfrentar uma tarefa menos vistosa, mas igualmente importante: decidir onde vale a pena utilizá-la. E manter a liberdade de mudar de ideia quando surgir um caminho melhor.