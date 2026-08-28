Quem são os 5 novos bilionários do Brasil, segundo a Forbes

Apenas cinco nomes aparecem pela primeira vez entre os 255 integrantes do ranking da edição de 2026 da Lista Forbes Bilionários Brasileiros, divulgada nesta sexta-feira, 28.

Juntos, os estreantes somam R$ 25 bilhões em patrimônio. As fortunas estão ligadas a setores como tecnologia, mercados de previsão, agronegócio, educação e sistema financeiro.

A lista geral de bilionários brasileiros reúne nomes como Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, hoje Meta; Fernando Roberto Moreira Salles, ligado ao Itaú Unibanco e à CBMM; e Miguel Krigsner, fundador do Grupo Boticário.

Veja quem são os novos bilionários:

Luana Lopes Lara - R$ 13,4 bilhões

Aos 30 anos, Luana Lopes Lara é a mais rica entre os cinco estreantes. Mineira e formada em ciência da computação pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), nos Estados Unidos, ela é cofundadora da Kalshi, plataforma de mercados de previsão.

Antes da carreira na tecnologia, Luana também teve formação como bailarina clássica. Além de liderar o grupo de estreantes, ela se destaca pela pouca idade entre os empresários classificados como self-made, que construíram a própria fortuna.

Ari de Sá Cavalcante Neto e família - R$ 3,9 bilhões

Ari de Sá Neto, fundador e CEO da Arco Educação

Foto: Leandro Fonseca

data: 05/12/2025 (Leandro Fonseca /Exame)

Ari de Sá Cavalcante Neto, de 47 anos, aparece na segunda posição entre os novos integrantes, com patrimônio de R$ 3,9 bilhões. Cearense, ele é ligado à Arco Educação e, ao lado da mãe, Margarida de Sá Cavalcante, está entre os maiores acionistas da companhia.

O grupo reúne marcas como SAS, Positivo, Dom Bosco e COC. Em 2025, ampliou o portfólio com a aquisição da International School. Ari é filho do empresário Oto de Sá Cavalcante e representa a continuidade da família no setor educacional.

Rosangela Maggi Schmidt - R$ 3,5 bilhões

Aos 68 anos, a gaúcha Rosangela Maggi Schmidt estreia no ranking com patrimônio estimado em R$ 3,5 bilhões. Sua fortuna está associada à AMaggi, uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro.

Filha de Lucia Maggi, Rosangela é acionista da companhia fundada por André Maggi, cuja trajetória está ligada à expansão da produção e comercialização de grãos no país.

Carlos Moche Dayan - R$ 2,1 bilhões

Carlos Moche Dayan, de 54 anos, possui patrimônio estimado em R$ 2,1 bilhões. Filho de Sasson Dayan, fundador do Banco Daycoval, ele é um dos principais acionistas e executivos da instituição.

Economista formado pela Universidade de São Paulo (USP), Carlos também tem mestrado em administração pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Sua fortuna está relacionada à participação da família no banco.

Salim Dayan - R$ 2,1 bilhões

Irmão de Carlos, Salim Dayan também estreia com patrimônio estimado em R$ 2,1 bilhões. Aos 56 anos, tem sua fortuna relacionada ao Banco Daycoval, onde atua como executivo e um dos principais acionistas.

Formado em engenharia de produção pela USP, Salim possui mestrado em administração e finanças pelo Ibmec.