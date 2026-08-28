Quem são os 5 novos bilionários do Brasil, segundo a Forbes

Bilionários: aos 30 anos, Luana Lopes Lara é a mais rica entre os estreantes
Repórter
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 15h02.
Apenas cinco nomes aparecem pela primeira vez entre os 255 integrantes do ranking da edição de 2026 da Lista Forbes Bilionários Brasileiros, divulgada nesta sexta-feira, 28.
Juntos, os estreantes somam R$ 25 bilhões em patrimônio. As fortunas estão ligadas a setores como tecnologia, mercados de previsão, agronegócio, educação e sistema financeiro.
A lista geral de bilionários brasileiros reúne nomes como Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, hoje Meta; Fernando Roberto Moreira Salles, ligado ao Itaú Unibanco e à CBMM; e Miguel Krigsner, fundador do Grupo Boticário.
Aos 30 anos, Luana Lopes Lara é a mais rica entre os cinco estreantes. Mineira e formada em ciência da computação pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), nos Estados Unidos, ela é cofundadora da Kalshi, plataforma de mercados de previsão.
Antes da carreira na tecnologia, Luana também teve formação como bailarina clássica. Além de liderar o grupo de estreantes, ela se destaca pela pouca idade entre os empresários classificados como self-made, que construíram a própria fortuna.
Ari de Sá Cavalcante Neto, de 47 anos, aparece na segunda posição entre os novos integrantes, com patrimônio de R$ 3,9 bilhões. Cearense, ele é ligado à Arco Educação e, ao lado da mãe, Margarida de Sá Cavalcante, está entre os maiores acionistas da companhia.
O grupo reúne marcas como SAS, Positivo, Dom Bosco e COC. Em 2025, ampliou o portfólio com a aquisição da International School. Ari é filho do empresário Oto de Sá Cavalcante e representa a continuidade da família no setor educacional.
Aos 68 anos, a gaúcha Rosangela Maggi Schmidt estreia no ranking com patrimônio estimado em R$ 3,5 bilhões. Sua fortuna está associada à AMaggi, uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro.
Filha de Lucia Maggi, Rosangela é acionista da companhia fundada por André Maggi, cuja trajetória está ligada à expansão da produção e comercialização de grãos no país.
Carlos Moche Dayan, de 54 anos, possui patrimônio estimado em R$ 2,1 bilhões. Filho de Sasson Dayan, fundador do Banco Daycoval, ele é um dos principais acionistas e executivos da instituição.
Economista formado pela Universidade de São Paulo (USP), Carlos também tem mestrado em administração pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Sua fortuna está relacionada à participação da família no banco.
Irmão de Carlos, Salim Dayan também estreia com patrimônio estimado em R$ 2,1 bilhões. Aos 56 anos, tem sua fortuna relacionada ao Banco Daycoval, onde atua como executivo e um dos principais acionistas.
Formado em engenharia de produção pela USP, Salim possui mestrado em administração e finanças pelo Ibmec.