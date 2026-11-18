Em janeiro de 2019, a WeWork recebeu US$ 1 bilhão do SoftBank em uma rodada que avaliou a empresa em US$ 47 bilhões. Sete meses depois, o prospecto de abertura de capital entregue à SEC, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, mostrou outro número quase idêntico: US$ 47,2 bilhões em pagamentos futuros de aluguel, segundo a CNBC. A coincidência resumia o problema. A empresa era vendida como plataforma de tecnologia, mas o principal compromisso do balanço era o de uma imobiliária.

O IPO foi cancelado semanas depois, e em novembro de 2023 a WeWork entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Para conselheiros e investidores, o caso virou referência sobre a distância entre narrativa e fundamento no valuation de modelos de compartilhamento.

Valuation, M&A e criação de valor formam um dos módulos do programa Finanças Estratégicas para C-Level e Conselheiros, da Saint Paul. Conheça o programa

O que o prospecto revelou

O documento de abertura de capital, o formulário S-1, foi publicado em 14 de agosto de 2019. Ele mostrava uma empresa em crescimento acelerado: 527 mil membros e 528 unidades, com mais 169 em abertura.

Os números financeiros contavam outra história. Em 2018, a WeWork teve prejuízo de US$ 1,9 bilhão com receita de US$ 1,8 bilhão. No primeiro semestre de 2019, a receita foi de US$ 1,54 bilhão, e o prejuízo passou de US$ 900 milhões.

O mercado reagiu rápido. Em 24 de setembro, o cofundador e CEO Adam Neumann deixou o cargo. Em 30 de setembro, a empresa retirou o pedido de IPO. O pacote de resgate do SoftBank, semanas depois, avaliava a companhia em menos de US$ 8 bilhões.

Plataforma ou imobiliária?

A diferença entre as duas definições muda o preço de uma empresa. Plataformas de tecnologia costumam ser avaliadas por múltiplos altos de receita, porque crescem sem aumentar custos na mesma proporção. Empresas de imóveis são avaliadas por múltiplos menores, porque cada unidade nova exige capital e gera custos fixos.

O modelo da WeWork se parecia mais com o segundo caso. A empresa alugava andares inteiros, fazia a reforma e sublocava os espaços para empresas e profissionais. Cada nova unidade significava um novo contrato de aluguel e um novo investimento em obras.

A escala da WeWork não diluía custos, apenas multiplicava compromissos.

O descasamento de prazos

O ponto mais frágil do modelo estava nos prazos. Segundo o prospecto, os contratos de locação nos Estados Unidos tinham prazo inicial médio de 15 anos. Do outro lado, os membros podiam assinar planos flexíveis, de poucos meses.

Esse descasamento é conhecido no mercado financeiro: um passivo longo e fixo, financiado por uma receita curta e variável. Enquanto a demanda cresce, o modelo parece funcionar. Quando a demanda cai, como aconteceu na pandemia, a receita desaparece em meses, e o aluguel continua vencendo todo mês.

A segunda chance e a recuperação judicial

A WeWork chegou à bolsa em outubro de 2021, por meio da fusão com uma SPAC, uma empresa de aquisição criada para esse fim. O valor da operação ficou longe dos US$ 47 bilhões de 2019, e o modelo continuava dependente de contratos de aluguel longos.

Em novembro de 2023, a empresa pediu recuperação judicial. O plano aprovado em 2024 eliminou US$ 4 bilhões em dívidas e reduziu em US$ 12 bilhões as obrigações futuras de aluguel, segundo a Financier Worldwide. A WeWork saiu do processo com 337 unidades, cerca de metade do que tinha um ano antes, e com a Yardi Systems como acionista majoritária, após um aporte de US$ 450 milhões.

Conduzido por Jorge Louzada, ex-CIO da CAIXA Asset, o FECC prepara executivos e conselheiros para avaliar empresas além da narrativa, a partir do caixa e dos riscos de cada modelo. Saiba mais

O que o caso ensina sobre valuation

A primeira lição é olhar para a economia de cada unidade antes da taxa de crescimento. Uma empresa que perde dinheiro em cada novo cliente não melhora ao crescer, só acelera o prejuízo.

A segunda é tratar compromissos contratuais como dívida. Desde 2019, a norma contábil IFRS 16, e o seu equivalente americano, levam os contratos de aluguel para o balanço. O caso WeWork mostrou por que essa informação importa para quem avalia uma empresa.

A terceira é separar a classificação do setor da narrativa. Chamar uma empresa de “plataforma” não muda o modelo de negócio. Os múltiplos precisam refletir como a empresa gera caixa, e não como ela se apresenta.

Narrativa tem prazo de validade

A WeWork não quebrou por falta de clientes. Ela quebrou porque o valor que o mercado atribuía à sua história era maior do que o caixa que seus contratos conseguiam gerar.

No valuation, a narrativa abre portas. Quem paga as contas é o fluxo de caixa.

Das finanças de startups às estratégias de funding, o programa reúne em oito módulos as competências esperadas de quem decide sobre investimentos e aquisições. Veja a estrutura do curso