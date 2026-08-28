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Quem são os brasileiros mais ricos do mundo em 2026? Veja o ranking da Forbes

Eduardo Saverin lidera o ranking com R$ 162,9 bilhões, seguido por Vicky Safra e Jorge Paulo Lemann

Eduardo Saverin: cofundador do Facebook é o brasileiro mais rico em 2026 (Wei Leng Tay/Bloomberg/Getty Images)

Eduardo Saverin: cofundador do Facebook é o brasileiro mais rico em 2026 (Wei Leng Tay/Bloomberg/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 08h41.

Última atualização em 28 de agosto de 2026 às 09h52.

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A revista Forbes divulgou nesta quinta-feira, 27, a edição de 2026 de seu ranking anual de bilionários brasileiros. Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, aparece na primeira posição.

Com patrimônio estimado em R$ 162,9 bilhões, Saverin ocupa o posto de brasileiro mais rico pelo quarto ano consecutivo. Mesmo com a liderança mantida, sua fortuna recuou 28,24% em relação aos R$ 227 bilhões registrados em 2025.

Nascido em São Paulo e residente em Cingapura, o empresário conheceu Mark Zuckerberg enquanto estudava economia na Universidade Harvard e ajudou a criar o Facebook em 2004. Atualmente, Saverin mantém uma participação minoritária na Meta e investe em empresas por meio do mercado de venture capital.

Em julho de 2026, a B Capital, empresa de investimentos de Saverin, anunciou a criação do fundo Ascent Fund III. O veículo captou US$ 500 milhões para investir em startups de inteligência artificial, com ênfase nos setores de saúde e energia da América do Norte e da Ásia.

Os 10 brasileiros mais ricos em 2026

A segunda colocação pertence a Vicky Sarfati Safra e família, com patrimônio estimado em R$ 130,6 bilhões. Viúva do banqueiro Joseph Safra, ela ampliou sua fortuna em 8,38% na comparação com 2025.

Em terceiro lugar aparece Jorge Paulo Lemann, com patrimônio de R$ 103,5 bilhões. O empresário, ligado à 3G Capital e à AB InBev, manteve a posição ocupada no ano passado.

Na sequência estão André Esteves, principal acionista do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), e Fernando Roberto Moreira Salles, cuja fortuna está ligada ao Itaú Unibanco e à Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM).

Veja os dez brasileiros mais ricos no ranking da Forbes:

  1. Eduardo Luiz Saverin — R$ 162,9 bilhões
  2. Vicky Sarfati Safra e família — R$ 130,6 bilhões
  3. Jorge Paulo Lemann e família — R$ 103,5 bilhões
  4. André Santos Esteves — R$ 66,1 bilhões
  5. Fernando Roberto Moreira Salles — R$ 50,3 bilhões
  6. Pedro Moreira Salles — R$ 46,6 bilhões
  7. Max Van Hoegaerden Herrmann Telles — R$ 38,8 bilhões
  8. Miguel Gellert Krigsner — R$ 35,7 bilhões
  9. Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família — R$ 35,4 bilhões
  10. Ricardo Castellar de Faria — R$ 35,1 bilhões

Ricardo Faria tem maior avanço entre os dez primeiros

O maior salto dentro do grupo dos dez brasileiros mais ricos foi registrado por Ricardo Castellar de Faria, fundador da Granja Faria. O empresário avançou da 21ª para a 10ª posição, após seu patrimônio crescer 79,08%, de R$ 19,6 bilhões para R$ 35,1 bilhões.

A Granja Faria foi criada em 2006 e fornece cerca de 16 milhões de ovos por dia. Em 2024, Faria adquiriu a americana Hillandale Farms por US$ 1,1 bilhão e, no ano seguinte, comprou o Grupo Hevo, da Espanha.

Em março de 2026, a gestora Warburg Pincus adquiriu uma participação na Global Eggs, elevando o valor de mercado da empresa para US$ 40 bilhões, segundo a Forbes.

Carlos Alberto Sicupira foi o único integrante do top 10 a perder posições. O empresário caiu do sexto para o nono lugar, com uma redução de 9,46% em seu patrimônio, para R$ 35,4 bilhões.

Bilionários atuam nos setores de tecnologia, investimentos e finanças

Saverin apareceu pela primeira vez na lista de bilionários da Forbes em 2011. Sua fortuna está relacionada à participação que manteve no Facebook, atualmente controlado pela Meta, também dona do Instagram e do WhatsApp.

Além da tecnologia, o ranking brasileiro reúne fortunas ligadas aos setores de bebidas, investimentos, finanças, mineração, alimentos e cosméticos.

Lemann, Max Van Hoegaerden Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira têm patrimônios associados à AB InBev e à 3G Capital. André Esteves atua no setor financeiro, enquanto Fernando e Pedro Moreira Salles possuem participações relacionadas ao Itaú Unibanco e à CBMM.

Fundador do Grupo Boticário, Miguel Krigsner aparece na oitava posição, com R$ 35,7 bilhões.

Brasil tem 255 bilionários

Na 14ª edição de sua lista nacional, a Forbes identificou 255 brasileiros com patrimônio superior a R$ 1 bilhão. Juntas, as fortunas chegam a R$ 1,86 trilhão.

Segundo o levantamento, 146 bilionários, ou 57,25% dos integrantes, ampliaram seus patrimônios no período. Outros 77, equivalentes a 30,20% da lista, ficaram menos ricos, enquanto 27, ou 10,59%, mantiveram suas fortunas estáveis. Cinco nomes entraram no ranking pela primeira vez.

Como é feito o cálculo do patrimônio dos bilionários?

A lista Forbes Bilionários Brasileiros é elaborada a partir de diferentes fontes públicas. Para as empresas com ações negociadas em bolsa, o levantamento considera as participações societárias e as cotações de fechamento registradas em 30 de junho de 2026.

Segundo a Forbes, os dados referentes às companhias abertas são públicos, oficiais e auditados. Como o ranking utiliza apenas informações públicas, porém, os patrimônios apresentados podem estar subestimados.

Na maioria dos casos, o cálculo não considera bens como imóveis, obras de arte, aviões e embarcações. Esses ativos são incluídos quando o participante da lista concorda em fornecer as informações necessárias.

Dependendo da estrutura patrimonial, as fortunas de irmãos e outros familiares podem aparecer consolidadas ou ser contabilizadas separadamente.

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