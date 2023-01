Quem é a única mulher entre as 10 pessoas mais ricas do mundo

A seleta lista das 10 pessoas mais ricas do mundo tem uma nova integrante, Françoise Bettencourt Meyers, neta do fundador da L'Oreál e presidente da empresa, dona de marcas como Garnier e Lancôme.

Segundo o índice de bilionários em tempo real da Forbes, Meyers tem uma fortuna estimada em 81,6 bilhões de dólares e ocupa a 10ª colocação no ranking. Ela superou Larry Page, um dos fundadores do Google, atual 11º com patrimônio de 80,7 bilhões de dólares.

Com o montante, Meyers é atualmente a mulher mais rica do mundo, título que já pertenceu em algumas ocasiões a sua mãe, Liliane Bettencourt, que morreu em setembro de 2017. A executiva e a sua família ficaram com 33% das ações da companhia após o falecimento da matriarca.

Como chegou ao top 10

Desde que foi apontada como a mulher mais rica do mundo no começo de 2019, Meyers registrou um aumento de 66% na sua fortuna, saltando de US$ 49,3 bilhões a US$ 81,9 bilhões.

O crescimento acompanha a evolução dos preços das ações da L’Oreál, negociadas na Euronext, antiga Bolsa de Paris. No período, os papéis subiram de 228 euros para 376.60.

Em 2021, a companhia registrou uma receita de 32,28 bilhões de euros, alta de 16,1% sobre 2020. A expansão dos negócios também pode ser percebida nos primeiros nove meses de 2022, último dado disponível, quando alcançou 27,9 bilhões de euros, avanço de 20,5% sobre o mesmo intervalo de 2021.

Outro ativo no patrimônio de Françoise é o Téthis Invest, fundo criado com o marido Jean-Pierre Meyers para investir em startups. A Invest é uma subsidiária da Téthis, holding da família.

Qual a trajetória da executiva na L’Oreal

A executiva começou a sua trajetória na empresa da família em 1997. Entrou como diretora e em 2012 foi nomeada presidente da Téthis. No mesmo ano, começou a fazer parte do comitê de estratégia e desenvolvimento sustentável da companhia.

Françoise também lidera a Fundação Bettencourt Schueller, criada com a sua mãe em 1987. A entidade contribui com doações para pesquisas científicas, causas humanitárias e artes.

Contrariando o apelo das marcas da companhia pelo glamour, a bilionária é conhecida por levar uma vida mais reclusa e dedicada aos estudos. Entre os interesses, mitologia grega e relações judaico-cristãs, sobre os quais já escreveu livros.

Os atritos com a mãe e briga midiática

Apesar de levar uma vida mais distante dos holofotes, Francoise é comumente lembrada pelos embates com a mãe, em disputas judiciais travadas a partir de 2007 e que ganharam exposição midiática.

A filha processou pessoas próximas à matriarca por abuso de incapaz, argumentando que teriam se aproveitado da multimilionária e recebido quantias elevadas. No caso do fotógrafo François Marie Banier, o primeiro a ser denunciado, o valor beirava um bilhão de euros.

Enquanto rolavam as acusações, envolvendo até o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, Françoise pediu a tutela da justiça, ao que a mãe rebateu. “Minha filha poderia esperar pacientemente por minha morte, ao invés de fazer todo o possível para precipitá-la”.

Em 2011, a justiça francesa determinou tutela da bilionária, que sofria de uma "demência mista" e mal de Alzheimer, segundo boletim médico.

O neto mais velho de Bettencourt, Jean-Victor Meyers, ficou com a guarda da avó. Os bens e patrimônio sob a responsabilidade de Françoise e dos seus dois filhos.

Confira abaixo a lista dos 10 pessoas mais ricas do mundo em 2023:

Bernard Arnault & família: US$ 207,1 bilhões; Elon Musk: US$ 149,4 bilhões; Gautam Adani: US$ 127,1 bilhões; Jeff Bezos: US$ 117,2 bilhões; Larry Ellison: US$ 107,5 bilhões; Warren Buffet: US$ 106,4 bilhões; Bill Gates: US$ 102 bilhões; Carlos Slim Helu e família: US$ 90,6 bilhões; Mukesh Ambani: US$ 88,6 bilhões; Françoise Bettencourt Meyers & Family: US$ 81,6 bilhões.

