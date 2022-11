As 10 mulheres mais ricas do mundo em 2022

Nos últimos anos, o mundo tem visto cada vez mais mulheres conquistarem o mundo através de seus negócios de sucesso. Segundo a Forbes, existem 327 rostos femininos na lista de bilionários do mundo. No entanto, apenas algumas compartilharam a disputa de mulher mais rica do mundo.



Confira abaixo a lista das 10 mulheres mais ricas do mundo:



Françoise Bettencourt Meyers - US$ 74,8 bilhões (R$ 347 bilhões) ; Alice Walton - US$ 65,3 bilhões (R$ 303 bilhões) ; Julia Koch - US$ 60 bilhões (R$ 278 bilhões) ; MacKenzie Scott - US$ 43,6 bilhões (R$ 202 bilhões) ; Jacqueline Mars - US$ 31,7 bilhões (R$ 147 bilhões) ; Gina Rinehart: US$ 30,2 bilhões (R$ 140 bilhões) ; Miriam Adelson: US$ 27,5 bilhões (R$ 127,5 bilhões) ; Susanne Klatten: US$ 24,3 bilhões (R$ 112,7 bilhões) ; Iris Fontbona: US$ 22,8 bilhões (R$ 105 bilhões) ; Abigail Johnson: US$ 21,2 bilhões (R$ 98 bilhões) ;

Quem são as mulheres mais ricas do mundo?

Conforme o ranking “World 's Billionaires” da Forbes, onde se destaca as mulheres mais ricas do mundo e as demais posições da lista, há nomes que atuam em diferentes áreas da economia, como mineração, imóveis, finanças, farmacêutica e muito mais.

10. Abigail Johnson - US$ 21,2 bilhões (R$ 98 bilhões)

Abigail Johnson, de 60 anos, é uma famosa empresária americana. Formada pela Harvard Business School, começou sua carreira como gerente de portfólio na Fidelity Investments, empresa fundada por seu avô. Assim, se tornou a 10ª mulher mais rica do mundo.

Após se tornar CEO e presidente da empresa em 2014, Johnson agora administra US$ 4,2 trilhões em ativos e possui uma participação de 24,5% na Fidelity. Em sua gestão, a Fidelity lançou uma abordagem não convencional com novos produtos voltados para a geração millennials, como investimentos socialmente responsáveis ​​e criptomoedas.

9. Iris Fontbona - US$ 22,8 bilhões (R$ 105 bilhões)

Viúva do magnata Andrónico Luksic, a chilena Iris Fontbona é proprietária de minas de cobre em seu país por meio da Antofagasta Plc, listada na Bolsa de Valores de Londres. Além disso, Fontbona possui uma participação majoritária na Quiñenco, um conglomerado listado no Chile que atua no setor bancário, cerveja e manufatura.

8. Susanne Klatten - US$ 24,3 bilhões (R$ 112,7 bilhões)

A alemã Susanne Klatten, filha de Herbert Quandt, responsável por resgatar a BMW da falência e guiar a empresa para o mercado de luxo, possui 19% da empresa de seu falecido pai, se tornando a 9ª mulher mais rica do mundo.

No entanto, Klatten, que tem experiência como economista, é dona da empresa alemã Altana AG, uma das principais empresas farmacêuticas e de especialidades químicas do mundo, com vendas anuais de mais de US$ 2,5 bilhões, segundo a Forbes.

7. Miriam Adelson - US$ 27,5 bilhões (R$ 127,5 bilhões)

A viúva de Sheldon Adelson, ex-CEO e presidente do Las Vegas Sands Casino, a israelense-americana Miriam é a sétima mulher mais rica do planeta. Embora Miriam tenha estudado para se tornar médica especializada em vícios, ela é dona de mais da metade do império do jogo listado na NYSE.

6. Gina Rinehart - US$ 30,2 bilhões (R$ 140 bilhões)

Gina Rinehart, nomeada a cidadã mais rica da Austrália, fez sua fortuna com o minério de ferro, sendo o projeto de mineração de Roy Hill seu maior patrimônio, o que fez com que ela se tornasse a 6ª mulher mais rica do mundo.

Além disso, após a morte de seu pai, Gina reconstruiu financeiramente a problemática Hancock Prospecting Company, que agora é a segunda maior produtora de gado da Austrália.

5. Jacqueline Mars - US$ 31,7 bilhões (R$ 147 bilhões)

Possuindo cerca de um terço da maior fabricante de doces do mundo, a Mars, Jacqueline Mars é uma das herdeiras de seu avô, Franklin Clarence Mars. A norte-americana está na empresa há mais de 20 anos e atuou no conselho até 2016.

4. MacKenzie Scott - US$ 43,6 bilhões (R$ 202 bilhões)

A ex-mulher de Jeff Bezos, MacKenzie Scott, obteve uma participação de 25% da Amazon após a separação. Com dinheiro em mãos, MacKenzie optou por doar sua fortuna para organizações sem fins lucrativos, dando a eles controle total sobre os fundos.

Segundo a Forbes, a americana, em menos de dois anos, doou US$ 12,5 bilhões (58 bilhões de reais) para mais de 1.250 organizações, sendo a 4ª mulher mais rica do mundo.

3. Julia Koch - US$ 60 bilhões (R$ 278 bilhões)

Julia Koch é a herdeira de seu falecido marido, David Koch, que fundou a Koch Industries, um conglomerado americano de capital fechado que produz papel, processa minerais, fertilizantes e refino de petróleo. Além disso, algumas subsidiárias estão envolvidas na criação de animais, comércio de commodities e investimentos.

A americana, que detém uma participação de 42% da Koch Industries, atua principalmente junto à Fundação David H. Koch, que apoia a educação, as artes e a pesquisa médica.

2. Alice Walton - US$ 65,3 bilhões (R$ 303 bilhões)

Alice Walton, a única filha do fundador do Walmart Sam Walton, tornou-se a segunda mulher mais rica do mundo e, apesar de sua carreira como analista e corretora, a americana concentrou sua energia na curadoria de arte. Com isso, a gestão de negócios do Walmart ficou com seus irmãos por parte de mãe.

1. Françoise Bettencourt Meyers - US$ 74,8 bilhões (R$ 347 bilhões)

Neta do fundador da L'Oreal, empresa multinacional francesa de cosméticos, Françoise Bettencourt Meyers possui cerca de 33% da L'Oreal, atuando como membro do conselho de administração da empresa desde 1997.

Françoise Bettencourt Meyers lidera a lista das 10 mulheres mais ricas do mundo em 2022. Em suma, a mulher mais rica do mundo encontra-se classificada em 14º lugar na lista de bilionários da Forbes de 2022.

No ano de 2022, a Forbes contava com uma lista de 2.668 bilionários, dos quais 327 são mulheres, correspondendo a apenas 12,2% do total. No ano passado, o total de mulheres bilionárias era 328, havendo uma leve queda em relação a 2021.

A fortuna dessas 327 mulheres totaliza US$ 1,56 trilhão, equivalente a cerca de R$ 7,23 trilhões quando a lista foi atualizada pela Forbes. Apesar de o número de mulheres bilionárias em 2022 ter recuado levemente, o patrimônio total atual teve alta.

No ano passado, a soma total do patrimônio das 328 mulheres do ano passado era de R$ 1,53 trilhão, sendo que atualmente esse total foi 1,96% maior. Vale destacar que nenhuma das mulheres mais ricas do Brasil se encontra no top 10 mundial.



Quem é a pessoa mais rica do mundo?

Com patrimônio avaliado em US$ 204,8 bilhões, Elon Musk é a pessoa mais rica do mundo em 2022, superando as fortunas de Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft) e Warren Buffett (Berkshire Hathaway).

10 homens mais ricos do mundo em 2022

Elon Musk: US$ 204,8 bilhões; Bernard Arnault & família: US$ 150,9 bilhões; Jeff Bezos: US$ 141,5 bilhões; Gautam Adani: US$ 130 bilhões; Bill Gates: US$ 102,9 bilhões; Warren Buffet: US$ 99.8 bilhões; Larry Ellison: US$ 95,9 bilhões; Larry Page: US$ 87,4 bilhões; Mukesh Ambani: US$ 87,4 bilhões; Sergey Brin: US$ 83,9 bilhões;

