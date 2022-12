5 bilionários que mais perderam dinheiro em 2022

As altas das taxas de juros e inflação cobraram um preço alto neste ano, provocando perdas trilionárias nos mercados financeiros. Dos 500 mais ricos do mundo, cerca de 70% irão começar 2023 com menos dinheiro do que iniciaram 2022, segundo ranking da Bloomberg. Veja quem mais perdeu dinheiro.

1. Elon Musk

Perda estimada: US$ 110 bilhões



Fortuna atual: US$ 161 bilhões

Posição no ranking da Bloomberg: 2º

Embora tenha completado o desejo de comprar o Twitter, o ano passou longe de ter sido positivo para Elon Musk. O bilionário pop, viu sua fortuna cair de US$ 271 bilhões para US$ 161 bilhões. Em reais, as perda supera R$ 550 bilhões. A queda foi puxada principalmente pelas ações da Tesla, que acumulam desvalorização de 55% no ano. Com a depreciação dos papéis e venda de participação na companhia, a Tesla também deixou de ser a maior parte do portfólio de Musk, segundo a Bloomberg, passando a representar cerca de 35% da carteira. A proporção é semalhante à participação da SpaceX, que representa 30% no portfólio do bilionário. Já sua Twitter representa cerca de 12% de sua fortuna.

2. Changpeng Zhao

Perda estimada: US$ 82,4 bilhões

Fortuna atual: US$ 13,5 bilhões

Posição no ranking da Bloomberg: 126º

Ninguém perdeu mais dinheiro com a derrocada das criptomoedas neste ano do que Changpeng Zhao, fudandor da Binance, a maior corretora de criptoativos do mundo. Com toda fortuna atrelada à sua participação na corretora de criptoativos, Zhao viu o valor de seu negócio desabar 85% no ano, com sua participação sendo reduzida a US$ 13,5 bilhões.

3. Mark Zuckerberg

Perda estimada: US$ 81,3 bilhões

Fortuna atual: US$ 44,2 bilhões

Posição no ranking da Bloomberg: 25º

Mark Zuckerberg, CEO da maior empresa de redes sociais do mundo perdeu mais da metade de sua fortuna, com a desvalorização das ações da Meta chegando a superar 60% no ano. Além do ambiente mais hostil aos papéis de tecnolgia, Zuckerberg enfrentou crise de desconfiança sobre seu modelo de negócio. Além de estar cada vez mais voltada a projetos envolvendo o metaverso, sua principal rede social, o Facebook, registrou a primeira queda de usuários ativos de sua história -- corroborando para a perda de mercado da companhia

4. Jeff Bezos

Perda estimada: US$ 80,7 bilhões

Fortuna atual: US$ 112 bilhões

Posição no ranking da Bloomberg: 5º

Jeff Bezos, que já foi o homem mais rico do mundo, ocupa hoje "apenas" a quinta colocação do ranking da Bloomberg e caminha para fechar o ano com mais de US$ 80 bilhões em perdas. A queda da fortuna é atrelada à desvalorização da Amazon, em que Bezos ainda tem cerca de 10% das ações. Além da participação na varejista, o bilionário ainda tem, segundo a Bloomberg, US$ 9,15 bilhões em sua empresa de exploração espacial Blue Origin mais US$ 14,4 bilhões em dinheiro vivo.

5. Larry Page e Sergey Brin

Perda estimada: US$ 43,3 bilhões (Page), US$ 42,1 bilhões (Brin)

Fortuna atual: US$ 85,1 bilhões (Page), US$ 81,4 bilhões (Brin)

Posição no ranking da Bloomberg: 10º (Page), 11º(Brin)

Fundadores e maiores acionistas da Alphabet, Larry Page e Sergey Brin acumulam perdas de US$ 80 bilhões no ano. Com fatias semelhantes na companhia, hoje tocada pelo CEO Sundar Pichai, cada um perdeu cerca de US$ 40 bilhões, com a depreciação da dona do Google. Apesar das perdas, ambos seguem entre os mais ricos do mundo, com Page ocupando a 10ª posição do ranking da Bloomberg e Brin, a 11ª.