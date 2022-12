Quem são os bilionários que mais ganharam dinheiro em 2022

Bilionários famosos como Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos registraram quedas expressivas em suas fortunas ao longo de 2022. Os resultados foram puxados, em grande parte, pelo cenário econômico mais crítico e pela retração no valor das ações das companhias que fundaram.

Para um outro grupo de bilionários, o ano de 2022 foi de bons ventos e representou a entrada de soma vultosas em seus rendimentos.

Gautam Adani, bilionário indiano e fundador de um conglomerado industrial, é a pessoa que mais teve a sua fortuna aumentada, segundo o índice de bilionários da Bloomberg. O valor subiu US$ 33,8 bilhões, o que contribuiu para que o executivo ocupasse a 3ª posição entre os mais ricos do mundo com US$ 110 bilhões.

Ele está atrás apenas de Bernard Arnault, que assumiu a liderança da lista no começo de dezembro, e Elon Musk, em 2º, após acumular perdas de US$ 132 bilhões nos últimos 12 meses.

Veja quem são os bilionários:

Gautam Adani – Ganhos de US$ 33,8 bilhões

Gautam Adani se tornou o primeiro homem asiático a alcançar o pódio no índice da Bloomberg. Ele lidera o Adani Group, um conglomerado que fundou em 1988 e que tem atuação diversificada em transporte, logística e desenvolvimento de infraestrutura.

Os investimentos do magnata vão desde minas de carvão a portos, aeroportos e usinas de energia — essas últimas numa tentativa mais recente de se tornar um produtor massivo de energias renováveis.

Todas as companhias fundadas por Adani são listadas em Bolsa e o bilionário detém boa parte das ações de cada uma delas. Nas empresas Adani Enterprises, Adani Power e Adani Transmission, por exemplo, concentra 75% de participação. Também possui mais da metade das ações da Adani Ports & Special Economic Zone e da Adani Green Energy e 37% das ações da Adani Total Gas.

Além disso, ele é o dono do maior porto comercial da Índia e de uma das maiores minas de carvão do país. Outro ativo importante é o aeroporto de Mumbai, o principal do país. Ele detém 75% de participação.

O empresário entrou para a lista de bilionários em 2008, 20 anos após a criação da empresa que se transformaria em um conglomerado. Atualmente, a fortuna dele é estimada em US$ 110 bilhões.

Jeff Yass – Ganhos de US$ 29,1 bilhões

Yass é cofundador do Susquehanna International Group, uma empresa que atua na indústria financeira de Wall Street. A Susquehanna nasceu operando no mercado de Opções e ampliou o seu leque ao longo do tempo, oferecendo uma classe maior de ativos financeiros, além de derivativos de apostas esportivas e políticas.

A empresa investe também em private equity e venture capital. A estimativa é de que Yass detenha cerca de 50% da companhia, também acionista minoritária na ByteDance, responsável pelo desenvolvimento do TikTok.

A fortuna é de US$ 32,9 bilhões, o que o coloca como 33º mais rico do mundo.

Rodolphe Saade & family – Ganhos de US$ 11,3 bilhões

Rodolphe Saade é presidente e executivo-chefe da CMA CGM, a terceira maior empresa de transporte de contêineres do mundo e a sua fortuna é oriunda dessa operação. Com sede em Marselha, na França, a empresa tem mais de 580 navios e registrou receita de 56 bilhões de euros (US$ 66,2 bilhões) em 2021.

O executivo compartilha a propriedade da companhia de capital fechado com os seus dois irmãos. Juntos, de acordo com documentos internos, controlam 73% da companhia.

Os valores da fortuna são de US$ 17,3 bilhões, alta superior a 180% em um ano. Com os irmãos, o francês ocupa a 87ª colocação no ranking.

Zhang Yiming – Ganhos de US$ $10,4 bilhões

Fundador da ByteDance, grupo de mídia dona do aplicativo de vídeos TikTok, Yiming subiu algumas posições no ranking e ocupa a 22ª posição. Em 2022, a sua fortuna aumentou em mais de US$ 10,4 bilhões, crescimento de 23% nos últimos 12 meses.

A empresa, com sede em Pequim, também tem entre os seus ativos uma rede de notícias chamada Toutiao.

A fortuna de Yiming é avaliada em US$ 54,9 bilhões.

Alain e Gerard Wertheimer – Ganhos de US$ $9,8 bilhões

Os irmãos franceses controlam a famosa marca de artigos de luxo Chanel. Em 2022, as suas riquezas receberam incremento de US$ 9,8 bilhões, alcançando o valor de US$ 42,7 bilhões, cada. Os negócios dos dois incluem também o universo de vinhos e cavalos de corrida na França e nos Estados Unidos.

Em 2021, o Mousse Partners, family office que gere a fortuna dos irmãos, anunciou o aumento da sua participação na marca Beautycounter, após a venda de ações da Ulta Beauty, um investimento que mantiveram por 14 anos. E também participou de uma rodada de financiamento para a rede de restaurantes fast casual Cava, a maior de cozinha mediterrânea dos Estados Unidos, fundada em 2006.

