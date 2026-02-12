Porto Digital lança quatro programas para negócios em diferentes estágios

O Governo de Pernambuco, por meio da SECTI, e o Porto Digital abriram chamadas públicas para quatro programas de fomento ao empreendedorismo e à tecnologia, com 120 vagas destinadas a negócios em diferentes estágios — da ideia à expansão internacional.

A iniciativa mira startups e empresas de base tecnológica de todo o estado, com foco em geração de empregos qualificados e fortalecimento do ecossistema local de inovação.

A jornada reúne, em uma mesma chamada, Pré-Incubação, Incubação, Pré-Aceleração e Internacionalização, desenhados para apoiar desde quem ainda está validando um produto até empresas com faturamento recorrente e plano estruturado para o mercado europeu. A lógica é criar um funil contínuo: primeiro, ajudar ideias a virarem negócios; depois, acelerar tração e, por fim, apoiar quem tem potencial de competir fora do país.

No total, são 50 vagas para Pré-Incubação, 50 para Incubação, 10 para Pré-Aceleração e 10 para Internacionalização. Cada trilha tem duração, critérios e benefícios específicos, mas todas incluem suporte estratégico, técnico e acesso à rede do Porto Digital, hub de inovação com mais de 400 empresas e faturamento bilionário.

Etapas

Na Pré-Incubação, o foco é transformar ideias em Produto Mínimo Viável (MVP) e modelo de negócio estruturado. O programa tem 14 semanas de duração, em formato híbrido, oferece 50 vagas e não exige CNPJ constituído — é a porta de entrada para quem ainda está na fase de ideação. As inscrições vão de 4 de fevereiro a 4 de março.

A Incubação é voltada a negócios de base tecnológica já formalizados, com CNPJ ativo e produto validado ou em fase final de validação. Ao longo de 14 semanas, também em formato híbrido, as empresas recebem apoio para estruturar vendas, organizar processos e ganhar tração. São 50 vagas, com inscrições abertas no mesmo período, entre 4 de fevereiro e 4 de março.

A etapa de Pré-Aceleração mira startups com MVP funcional ou produto validado, tecnologia no centro da proposta de valor e foco em escalabilidade. A jornada dura 12 semanas, é oferecida em formato híbrido com encontros 100% online síncronos e termina em um Demoday presencial de rodada de negócios, com 10 vagas disponíveis. As inscrições vão até 20 de março.

Na frente de Internacionalização, a segunda edição do programa leva empresas pernambucanas para Aveiro, em Portugal, no Cais do Porto, hub de internacionalização do Porto Digital.

Serão selecionadas até 10 empresas com CNPJ constituído em Pernambuco, receita anual recorrente igual ou superior a R$ 1 milhão e equipe dedicada à expansão internacional, em um programa de 10 meses, sendo quatro meses online e seis presenciais em Portugal.

Como participar e quais os benefícios

Os programas oferecem acesso à infraestrutura física do Porto Digital em Recife e Caruaru, networking com a comunidade de startups do parque e hubs parceiros, além de prioridade de exposição na Arena de Negócios do festival REC’n’Play 2026.

Os projetos são viabilizados com apoio do governo estadual e preveem contrapartida financeira dos participantes. Um subsídio de 50% será concedido em alguns programas para empreendedores de grupos minoritários, residentes do Agreste e Sertão ou com renda familiar de até dois salários mínimos.

Na etapa internacional, as empresas selecionadas recebem acompanhamento contínuo, apoio regulatório e legal, orientação para adaptação de produtos e serviços ao mercado europeu e definição de estratégias comerciais e de marketing.

A operação em Aveiro funciona como base para a expansão de negócios brasileiros de todos os tamanhos, conectando empreendedores, investidores e instituições dos dois lados do Atlântico.

Fases e datas

Pré-Incubação e Incubação: inscrições abertas de 4 de fevereiro a 4 de março;

Para acessar os editais completos e submeter os projetos, os interessados devem entrar no portal do Porto Digital. Dúvidas podem ser enviadas por e-mail para o time de empreendedorismo da instituição.