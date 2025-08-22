Brasil

João Campos lidera com folga disputa pelo governo de Pernambuco, diz Genial/Quaest

A atual governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), está em segundo lugar com 24%

(Prefeitura do Recife/Divulgação)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 07h00.

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), lidera o cenário de 1º turno da corrida eleitoral ao governo de Pernambuco em 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22.

Na simulação, João Campos aparece com 55% das intenções de voto. A atual governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), está em segundo lugar com 24%. O ex-ministro Gilson Machado (PL) surge com 6%, enquanto Eduardo Moura (Novo) aparece com 4%.

O levantamento também revela que 7% dos eleitores afirmam que votarão em branco ou nulo, e 4% estão indecisos.

Além de questionar a preferência de voto, a pesquisa também mostrou que 43% dos eleitores acreditam que Raquel Lyra merece ser reeleita, enquanto 54% pensam que ela não merece.

  • João Campos (PSB): 55%
  • Raquel Lyra (PSD): 24%
  • Gilson Machado (PL): 6%
  • Eduardo Moura (Novo): 4%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 7%
