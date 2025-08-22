João Campos lidera com folga disputa pelo governo de Pernambuco, diz Genial/Quaest

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), lidera o cenário de 1º turno da corrida eleitoral ao governo de Pernambuco em 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22.

Na simulação, João Campos aparece com 55% das intenções de voto. A atual governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), está em segundo lugar com 24%. O ex-ministro Gilson Machado (PL) surge com 6%, enquanto Eduardo Moura (Novo) aparece com 4%.

O levantamento também revela que 7% dos eleitores afirmam que votarão em branco ou nulo, e 4% estão indecisos.

Além de questionar a preferência de voto, a pesquisa também mostrou que 43% dos eleitores acreditam que Raquel Lyra merece ser reeleita, enquanto 54% pensam que ela não merece.