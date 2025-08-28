Região da inovação: Nordeste supera Sul em número de startups

“O sertão é o mundo”, dizia Guimarães Rosa. Embora a região ocupe um lugar central na história e na literatura nordestina, a realidade é muito mais complexa. O que antes era visto como sinônimo de secas e paisagens áridas, agora se transforma em um caldeirão fervente de inovação. Principalmente as capitais são palco de uma revolução tecnológica que passa a ganhar destaque dentro e fora do Brasil.

Um dos maiores exemplos é o Porto Digital (PE), hoje casa de quase 500 empresas. Para chegar a esse ponto, foram necessários milhões de reais, parcerias com o governo e muita carne de sol.

“Fomentar um ecossistema exige mais do que infraestrutura; é preciso que todos se movam em direção a uma cultura empreendedora”, diz o CEO Pierre Lucena. O hub é um dos responsáveis pelo Rec‘n’Play, evento que convida toda a juventude pernambucana para conhecer (e viver) tecnologia.

O fato é que o empreendedorismo nordestino explodiu — um crescimento de 3.497% no número de startups, tudo em menos de dez anos. Áreas como tecnologia, saúde e agronegócio não só crescem em número de empresas mas também atraem investimentos, sem previsão de desaceleração.

O que vem por aí é um cenário em que o Nordeste não apenas faz história mas também se torna protagonista do futuro das tecnologias emergentes no Brasil.