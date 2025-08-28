Revista Exame

Região da inovação: Nordeste supera Sul em número de startups

O empreendedorismo nordestino explodiu: houve um crescimento de 3.497% no número de startups, tudo em menos de dez anos

Rec‘n’Play: nova edição de evento promovido pelo Porto Digital acontece entre 15 e 18 de outubro (Porto Digital/Divulgação)

Rec‘n’Play: nova edição de evento promovido pelo Porto Digital acontece entre 15 e 18 de outubro (Porto Digital/Divulgação)

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 06h00.

“O sertão é o mundo”, dizia Guimarães Rosa. Embora a região ocupe um lugar central na história e na literatura nordestina, a realidade é muito mais complexa. O que antes era visto como sinônimo de secas e paisagens áridas, agora se transforma em um caldeirão fervente de inovação. Principalmente as capitais são palco de uma revolução tecnológica que passa a ganhar destaque dentro e fora do Brasil.

Um dos maiores exemplos é o Porto Digital (PE), hoje casa de quase 500 empresas. Para chegar a esse ponto, foram necessários milhões de reais, parcerias com o governo e muita carne de sol.

“Fomentar um ecossistema exige mais do que infraestrutura; é preciso que todos se movam em direção a uma cultura empreendedora”, diz o CEO Pierre Lucena. O hub é um dos responsáveis pelo Rec‘n’Play, evento que convida toda a juventude pernambucana para conhecer (e viver) tecnologia.

O fato é que o empreendedorismo nordestino explodiu — um crescimento de 3.497% no número de startups, tudo em menos de dez anos. Áreas como tecnologia, saúde e agronegócio não só crescem em número de empresas mas também atraem investimentos, sem previsão de desaceleração.

O que vem por aí é um cenário em que o Nordeste não apenas faz história mas também se torna protagonista do futuro das tecnologias emergentes no Brasil.

 

 

Acompanhe tudo sobre:1278
Próximo

Mais de Revista Exame

Aprendendo a flutuar: Milei enfrenta desafios para estabilizar dólar na Argentina

Procura-se: fundo com foco no Nordeste segue em busca de startups

A Inpasa, o tarifaço e as reflexões de um super-CEO

Tarifaço de Trump expõe desafios e oportunidades para o Brasil expandir exportação de frutas

Mais na Exame

Revista Exame

Aprendendo a flutuar: Milei enfrenta desafios para estabilizar dólar na Argentina

EXAME Agro

Nova geração, mesma ambição: fundador da Inpasa detalha os planos para a próxima fase da empresa

Tecnologia

Disputa judicial no Reino Unido com redes sociais 'controversas' abre discussão sobre punições

Mundo

FBI alerta que hackers chineses invadiram mais de 200 empresas dos EUA