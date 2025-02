A fantástica fábrica de portas mira faturamento de R$ 500 milhões

No setor da construção civil, onde a maioria das empresas ainda opera de forma tradicional, poucas conseguiram inovar tanto quanto a Pormade Portas. Fundada há 85 anos, a empresa paranaense começou como uma marcenaria e hoje é referência nacional na fabricação de portas prontas, rodapés e esquadrias de alumínio, combinando produção industrial com atendimento personalizado ao consumidor final.

A paranaense Pormade encerrou 2024 com um faturamento de R$ 460 milhões, um crescimento impulsionado pelo modelo de negócios híbrido, que atende grandes construtoras (B2B) e também o consumidor final (B2C). Para 2025, a projeção é de R$ 500 milhões, com a expansão da empresa no segmento de esquadrias de alumínio.

Foi o desempenho de 2023 que garantiu à empresa o 11º lugar no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024, na categoria de 150 a 300 milhões de reais. Naquele ano, a Pormade cresceu 55,47% em comparação ao ano anterior.

“O mundo ainda é muito escasso em serviços. O produto por si só não basta, é preciso agregar valor com atendimento e personalização. Esse sempre foi o nosso diferencial”, afirma Cláudio Zini, presidente da Pormade.

85 anos e uma nova era

De União da Vitória, no Paraná, a Pormade nasceu em 1939, quando os tios de Cláudio Zini fundaram uma marcenaria. Seu pai entrou no negócio alguns anos depois, e a empresa cresceu com a demanda da construção civil.

Zini assumiu o comando da empresa nos anos 1980, após uma viagem ao Japão, onde viu de perto as aplicações das ideias de Peter Drucker, referência mundial em gestão. Inspirado nesse modelo, implementou um conceito inovador de gestão participativa, onde todos os colaboradores podem sugerir melhorias e são recompensados por isso.

“Temos 1.250 startups dentro da Pormade. Cada colaborador tem autonomia para inovar e empreender. Esse modelo nos permitiu evoluir e nos adaptar rapidamente ao mercado”, explica o executivo.

A empresa também se destaca por controlar 100% da sua produção, com um parque industrial de 106 mil m² e florestas plantadas próprias.

Do atacado ao consumidor final

Por décadas, a Pormade focou no fornecimento de portas para grandes obras. Mas, nos últimos anos, o maior desafio foi conquistar o mercado B2C, vendendo diretamente ao consumidor final.

“Saímos de um cenário onde um cliente comprava mil portas, para mil clientes comprando uma porta cada. Isso mudou tudo”, explica Zini. Com a personalização em alta, a empresa precisou adaptar sua operação para oferecer diversidade de modelos e acabamentos, além de um serviço de instalação completo.

Atualmente, a Pormade conta com 42 showrooms pelo Brasil, além de uma forte presença digital. A venda direta da fábrica para o cliente final tem sido uma das principais estratégias para aumentar a rentabilidade da empresa.

De fábrica a plataforma digital

O próximo grande passo da Pormade é se transformar em uma plataforma digital que conecta fabricantes e consumidores. O objetivo é criar um ecossistema completo no setor da construção civil, onde a venda de portas e esquadrias seja integrada a um marketplace de produtos complementares.

Para isso, a empresa já conta com 80 profissionais na área de tecnologia, responsáveis por desenvolver um sistema que tornará a compra de materiais de construção mais simples e eficiente.

“A ideia é integrar toda a cadeia produtiva, reduzindo custos e acelerando prazos de entrega. O mercado exige cada vez mais rapidez e personalização, e nós estamos nos posicionando para liderar essa mudança”, diz Zini.

Além da inovação no mercado de construção, a Pormade também aposta na educação como estratégia de longo prazo. Em parceria com o Grupo Vitru, a empresa criou um programa que levará conteúdos sobre gestão e processos na construção civil para 1 milhão de estudantes até 2025.

“O mercado da construção civil precisa de mais profissionais qualificados. Estamos investindo para que esses alunos cheguem ao mercado preparados para os desafios do setor”, explica Caroline Herzog, gestora do projeto.

