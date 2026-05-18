Marketing

Na convocação da Seleção para Copa, Uber lança patrocínio à CBF ao lado de Ronaldinho Gaúcho

Sob o conceito ‘Chega Junto’, marca estreia como patrocinadora da Seleção Brasileira em campanha com mídia OOH e ativações em redes sociais

Ronaldinho Gaúcho protagoniza campanha da Uber para a CBF (Divulgação)

Ronaldinho Gaúcho protagoniza campanha da Uber para a CBF (Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de maio de 2026 às 10h00.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

No dia em que os brasileiros se voltam para a convocação oficial da Seleção para a Copa do Mundo, a Uber entra em campo para apresentar sua maior ofensiva no território do futebol.

A companhia lança nesta segunda-feira, 18, sua primeira grande campanha como patrocinadora da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A ação, batizada de “Chega Junto”, tem como protagonista Ronaldinho Gaúcho e utiliza o universo da torcida para reforçar os serviços de mobilidade da plataforma durante o calendário do futebol.

Na campanha, Ronaldinho aparece em uma coletiva inspirada no formato das convocações da Seleção para anunciar uma escalação própria. Entre os “convocados” estão personagens ligados à rotina do ex-jogador, como um professor de atabaque, parceiros de pôquer e frequentadores de seu bar favorito.

O influenciador Pedro Certezas também participa da ação ao utilizar o serviço Uber Moto, em uma referência à presença da plataforma em diferentes modalidades de transporte.

A estratégia também inclui ações digitais no TikTok, com a missão patrocinada “Chega Junto”, que incentiva usuários a criarem listas próprias para acompanhar os jogos. Nas ruas, a empresa aposta em mídia Out-of-Home, OOH, com frases ligadas aos hábitos da torcida brasileira durante as partidas.

As peças exibem mensagens como “Ver o segundo gol no terceiro bar. Chega Junto” e “Falar ‘até eu faria’ em um gol que você não faria. Chega Junto”. A comunicação prevê ainda conteúdos contextuais ao longo do torneio, com referências aos jogos e às reações dos torcedores nas redes sociais.

Uber aposta no futebol para reforçar estratégia de marca

A escolha de Ronaldinho Gaúcho integra a estratégia da empresa de aproximar a marca do comportamento associado à “resenha” e aos encontros entre torcedores. O ex-jogador reúne elementos ligados ao futebol e à cultura digital brasileira, cenário explorado pela campanha.

Segundo Pedro Thompson, head de Marketing da Uber no Brasil, a proposta da empresa é ampliar a presença da plataforma em momentos ligados ao futebol. “O futebol é um dos principais pontos de conexão com o brasileiro e a Uber já faz parte da logística desses momentos de celebração”, afirmou o executivo.

O executivo disse ainda que a parceria com a CBF busca posicionar a empresa como parte da jornada do torcedor, desde os encontros para assistir às partidas até os deslocamentos relacionados aos jogos.

Acompanhe tudo sobre:UberCBFCopa do MundoRonaldinho Gaúcho

Mais de Marketing

Casas Bahia anuncia João Gomes como embaixador e traz de volta o Baianinho

Adidas, Nike ou Puma? Veja quem domina as camisas da Copa do Mundo 2026

Eudora nomeia personagem da novela ‘Quem Ama Cuida’ em parceria inédita

A próxima disputa da IA será, sobretudo, de narrativa

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

O papel dos data centers no equilíbrio do sistema elétrico

Esporte

Copa do Mundo 2026: qual é o horário da convocação da Seleção Brasileira hoje?

ExameLab

O que é o Grok, a IA do X (Twitter), e como acessar

Mundo

'Japão está prestando muita atenção ao petróleo do Brasil', diz ministro