Na convocação da Seleção para Copa, Uber lança patrocínio à CBF ao lado de Ronaldinho Gaúcho

No dia em que os brasileiros se voltam para a convocação oficial da Seleção para a Copa do Mundo, a Uber entra em campo para apresentar sua maior ofensiva no território do futebol.

A companhia lança nesta segunda-feira, 18, sua primeira grande campanha como patrocinadora da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A ação, batizada de “Chega Junto”, tem como protagonista Ronaldinho Gaúcho e utiliza o universo da torcida para reforçar os serviços de mobilidade da plataforma durante o calendário do futebol.

Na campanha, Ronaldinho aparece em uma coletiva inspirada no formato das convocações da Seleção para anunciar uma escalação própria. Entre os “convocados” estão personagens ligados à rotina do ex-jogador, como um professor de atabaque, parceiros de pôquer e frequentadores de seu bar favorito.

O influenciador Pedro Certezas também participa da ação ao utilizar o serviço Uber Moto, em uma referência à presença da plataforma em diferentes modalidades de transporte.

A estratégia também inclui ações digitais no TikTok, com a missão patrocinada “Chega Junto”, que incentiva usuários a criarem listas próprias para acompanhar os jogos. Nas ruas, a empresa aposta em mídia Out-of-Home, OOH, com frases ligadas aos hábitos da torcida brasileira durante as partidas.

As peças exibem mensagens como “Ver o segundo gol no terceiro bar. Chega Junto” e “Falar ‘até eu faria’ em um gol que você não faria. Chega Junto”. A comunicação prevê ainda conteúdos contextuais ao longo do torneio, com referências aos jogos e às reações dos torcedores nas redes sociais.

Uber aposta no futebol para reforçar estratégia de marca

A escolha de Ronaldinho Gaúcho integra a estratégia da empresa de aproximar a marca do comportamento associado à “resenha” e aos encontros entre torcedores. O ex-jogador reúne elementos ligados ao futebol e à cultura digital brasileira, cenário explorado pela campanha.

Segundo Pedro Thompson, head de Marketing da Uber no Brasil, a proposta da empresa é ampliar a presença da plataforma em momentos ligados ao futebol. “O futebol é um dos principais pontos de conexão com o brasileiro e a Uber já faz parte da logística desses momentos de celebração”, afirmou o executivo.

O executivo disse ainda que a parceria com a CBF busca posicionar a empresa como parte da jornada do torcedor, desde os encontros para assistir às partidas até os deslocamentos relacionados aos jogos.