O que é o Grok, a IA do X (Twitter), e como acessar

Grok, a IA do X: chatbot da xAI combina assistente conversacional com pesquisa em tempo real e geração de mídia (Getty Images)
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Publicado em 18 de maio de 2026 às 09h44.
O Grok é o chatbot de inteligência artificial (IA) do X (antigo Twitter). A ferramenta funciona dentro da rede social e puxa respostas a partir do que está acontecendo naquele instante, com base nos comandos do usuário.
Desenvolvido pela xAI, empresa fundada por Elon Musk, o Grok compete com outros modelos como ChatGPT e Gemini pela sua capacidade multifuncional, que inclui assistência para conversas, pesquisa em tempo real, gerador de vídeos e imagens e programador auxiliar de código.
Nas primeiras versões, o acesso ao Grok era restrito a assinantes do X Premium+ nos Estados Unidos. A partir de dezembro de 2024, qualquer pessoa com uma conta no X ou no site grok.com passou a poder usar o chatbot sem pagar, dentro de limites de uso. O modelo de IA por trás do chatbot também evoluiu — passou pelo Grok-2, pelo Grok 3 (lançado em fevereiro de 2025) e chegou ao Grok 4 (lançado em julho de 2025), com variantes como o Grok 4.1, o 4.2 e, em maio de 2026, o Grok 4.3, o mais avançado até o momento.
O diferencial do Grok em relação a outros chatbots está no acesso nativo aos dados públicos do X e da web em tempo real. Enquanto a maioria dos assistentes de IA depende de dados de treinamento, ele consegue consultar postagens, tendências e notícias no momento da pergunta. Os recursos incluem:
O Grok também aceita upload de documentos, fotos e links para análise. Em versões pagas, a janela de contexto alcança a 1 milhão de tokens no Grok 4.3 e pode processar volumes grandes de informação em uma única conversa.
O Grok pode ser acessado pelo app ou site do X e pelo site e app dedicado da xAI.
O app do Grok funciona de forma independente do X e oferece a mesma interface tanto no celular quanto no computador. As conversas são sincronizadas entre dispositivos.
O Grok oferece um plano gratuito e cinco faixas de assinatura. O acesso sem custo permite usar o chatbot com limites — 10 mensagens a cada 2 horas, geração limitada de imagens e acesso ao modelo Grok 3. Após atingir o limite, o usuário precisa aguardar ou assinar um dos planos.
Os planos pagos, cobrados em dólar, são:
A cobrança é em dólar americano. O valor final em reais varia conforme o câmbio e o IOF vigentes no momento da compra.
A principal é a integração com o X. Nenhum outro chatbot acessa o fluxo de postagens públicas da rede em tempo real, o que o torna útil para quem precisa acompanhar tendências, monitorar discussões ou obter resumos de assuntos em alta.
Em comparação com o ChatGPT, o Grok oferece um tom de conversa menos formal — a xAI posiciona o chatbot como "irreverente" e com respostas mais diretas. O ChatGPT, por outro lado, tem mais integrações com apps externos (Slack, Microsoft 365, Google Workspace) e geração de imagens mais madura com o GPT Image. O Claude, da Anthropic, supera ambos em tarefas de escrita longa e análise documental, mas não conta com geração de imagens nem acesso a redes sociais.
Outro ponto de atenção é a moderação de conteúdo. O Grok adota filtros menos restritivos que os do ChatGPT e do Claude, o que se reflete tanto no tipo de resposta que o chatbot entrega quanto nas polêmicas envolvendo a geração de imagens.
Quem já usa o X com frequência e precisa de um resumo dos assuntos da rede, encontra no Grok essas duas tarefas sem exigir alternância entre apps. Para quem busca produtividade em escrita, código ou automação sem vínculo com a plataforma de Musk, ChatGPT e Claude são mais indicados.