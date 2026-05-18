O que é o Grok, a IA do X (Twitter), e como acessar

O Grok é o chatbot de inteligência artificial (IA) do X (antigo Twitter). A ferramenta funciona dentro da rede social e puxa respostas a partir do que está acontecendo naquele instante, com base nos comandos do usuário.

Desenvolvido pela xAI, empresa fundada por Elon Musk, o Grok compete com outros modelos como ChatGPT e Gemini pela sua capacidade multifuncional, que inclui assistência para conversas, pesquisa em tempo real, gerador de vídeos e imagens e programador auxiliar de código.

Nas primeiras versões, o acesso ao Grok era restrito a assinantes do X Premium+ nos Estados Unidos. A partir de dezembro de 2024, qualquer pessoa com uma conta no X ou no site grok.com passou a poder usar o chatbot sem pagar, dentro de limites de uso. O modelo de IA por trás do chatbot também evoluiu — passou pelo Grok-2, pelo Grok 3 (lançado em fevereiro de 2025) e chegou ao Grok 4 (lançado em julho de 2025), com variantes como o Grok 4.1, o 4.2 e, em maio de 2026, o Grok 4.3, o mais avançado até o momento.

O que é possível fazer com o Grok?

O diferencial do Grok em relação a outros chatbots está no acesso nativo aos dados públicos do X e da web em tempo real. Enquanto a maioria dos assistentes de IA depende de dados de treinamento, ele consegue consultar postagens, tendências e notícias no momento da pergunta. Os recursos incluem:

Assistente conversacional: responde perguntas, resume documentos, escreve e depura código, faz brainstorming e analisa dados enviados pelo usuário;

responde perguntas, resume documentos, escreve e depura código, faz brainstorming e analisa dados enviados pelo usuário; Pesquisa em tempo real: cruza informações do X e da web com os modos DeepSearch (pesquisa aprofundada em múltiplas fontes) e Think (raciocínio passo a passo para problemas complexos);

cruza informações do X e da web com os modos DeepSearch (pesquisa aprofundada em múltiplas fontes) e Think (raciocínio passo a passo para problemas complexos); Geração de imagens e vídeos: o modelo Imagine (antigo Aurora) cria imagens e vídeos curtos de até 6 segundos a partir de descrições em texto, com edição e remixagem do material gerado;

o modelo Imagine (antigo Aurora) cria imagens e vídeos curtos de até 6 segundos a partir de descrições em texto, com edição e remixagem do material gerado; Modo de voz: permite conversas por áudio com respostas em linguagem natural, com opção de câmera ao vivo para análise visual do ambiente em tempo real.

O Grok também aceita upload de documentos, fotos e links para análise. Em versões pagas, a janela de contexto alcança a 1 milhão de tokens no Grok 4.3 e pode processar volumes grandes de informação em uma única conversa.

Como acessar o Grok?

O Grok pode ser acessado pelo app ou site do X e pelo site e app dedicado da xAI.

Pelo X (app ou site):

Abra o X no celular (Android ou iOS) ou no navegador (x.com); Localize o ícone do Grok no menu lateral ou na barra inferior; Digite a pergunta ou comando no campo de texto; Aguarde a resposta na área central da tela.

Pelo site ou app do Grok:

Acesse grok.com no navegador ou baixe o app Grok na App Store (iOS) ou Google Play (Android); Faça login com as credenciais do X, com conta Google ou com e-mail; Use a interface de chat para enviar perguntas, imagens ou documentos.

O app do Grok funciona de forma independente do X e oferece a mesma interface tanto no celular quanto no computador. As conversas são sincronizadas entre dispositivos.

Quanto custa o Grok? Diferenças entre gratuito e pago

O Grok oferece um plano gratuito e cinco faixas de assinatura. O acesso sem custo permite usar o chatbot com limites — 10 mensagens a cada 2 horas, geração limitada de imagens e acesso ao modelo Grok 3. Após atingir o limite, o usuário precisa aguardar ou assinar um dos planos.

Os planos pagos, cobrados em dólar, são:

X Premium (US$ 8/mês): o mais barato, mas funciona como um complemento da assinatura do X — inclui acesso ao Grok com limites intermediários, além de benefícios na rede social (selo verificado, menos anúncios);

SuperGrok Lite (US$ 10/mês): plano de entrada independente, com geração básica de imagens e vídeos em 480p, conversas mais longas que o gratuito e acesso a um agente de IA;

SuperGrok (US$ 30/mês ou US$ 300/ano): acesso ao Grok 4 com janela de contexto de 128 mil tokens, cerca de 100 prompts a cada duas horas, DeepSearch, Think, modo de voz, geração ilimitada de imagens e renders diários de vídeo. O Grok 4.3 está sendo liberado para esse plano de forma gradual;

X Premium+ (US$ 40/mês): mesmo nível de acesso ao Grok que o SuperGrok, combinado com os benefícios completos do X Premium+ (navegação sem anúncios, maior alcance de postagens, monetização de criadores);

SuperGrok Heavy (US$ 300/mês): o único plano com acesso confirmado ao Grok 4.3 desde o lançamento, além do Grok 4 Heavy, limites máximos de uso e prioridade de processamento.

A cobrança é em dólar americano. O valor final em reais varia conforme o câmbio e o IOF vigentes no momento da compra.

Como o Grok se diferencia dos outros modelos de IA? Para quem o uso é indicado?

A principal é a integração com o X. Nenhum outro chatbot acessa o fluxo de postagens públicas da rede em tempo real, o que o torna útil para quem precisa acompanhar tendências, monitorar discussões ou obter resumos de assuntos em alta.

Em comparação com o ChatGPT, o Grok oferece um tom de conversa menos formal — a xAI posiciona o chatbot como "irreverente" e com respostas mais diretas. O ChatGPT, por outro lado, tem mais integrações com apps externos (Slack, Microsoft 365, Google Workspace) e geração de imagens mais madura com o GPT Image. O Claude, da Anthropic, supera ambos em tarefas de escrita longa e análise documental, mas não conta com geração de imagens nem acesso a redes sociais.

Outro ponto de atenção é a moderação de conteúdo. O Grok adota filtros menos restritivos que os do ChatGPT e do Claude, o que se reflete tanto no tipo de resposta que o chatbot entrega quanto nas polêmicas envolvendo a geração de imagens.

Quem já usa o X com frequência e precisa de um resumo dos assuntos da rede, encontra no Grok essas duas tarefas sem exigir alternância entre apps. Para quem busca produtividade em escrita, código ou automação sem vínculo com a plataforma de Musk, ChatGPT e Claude são mais indicados.