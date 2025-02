Ela vai faturar R$ 24 milhões resolvendo a maior dor de brasileiros que querem morar na Espanha

Brasileiros que querem viver na Espanha enfrentam um caminho cheio de burocracia. Documentação, vistos e cidadania são processos demorados e complexos. A Espanha Fácil transformou essa dificuldade em oportunidade.

Criada em 2007 pela pernambucana Renata Barbalho, a empresa oferece mais de 175 serviços de assessoria imigratória, incluindo obtenção de cidadania, vistos e legalização de documentos. Com a alta demanda, a empresa cresceu 329,85% em 2023, saltando de 2 milhões de reais para 8,7 milhões de reais em receita operacional líquida.

O crescimento garantiu à empresa uma posição de destaque no ranking Negócios em Expansão da EXAME na categoria de negócios entre 5 e 30 milhões de reais.

Agora, a Espanha Fácil se prepara para um novo salto. Com o prazo para solicitar cidadania pela Lei da Memória Democrática estendido até outubro de 2025, a empresa aposta no crescimento contínuo e no lançamento de novos serviços, como cursos online sobre imigração.

"Nosso objetivo é simplificar um processo que muitas vezes assusta os brasileiros. Com tecnologia e experiência, tornamos a imigração mais acessível e segura", afirma Renata Barbalho, fundadora e CEO da empresa.

Após faturar 12,2 milhões de reais no último ano, a meta para 2025 é dobrar o faturamento e alcançar 24 milhões de reais. Para isso, a empresa investe em tecnologia, cursos digitais e na expansão de seu portfólio de serviços.

Como o negócio foi criado

A fundadora Renata Barbalho não imaginava que um dia abriria uma empresa de assessoria imigratória. Pernambucana, ela se formou em Ciências Contábeis e, em 2005, se mudou para Madri para fazer um mestrado em Auditoria e Análise Empresarial.

Depois de trabalhar em uma grande empresa de auditoria, começou a ajudar amigos que queriam morar na Espanha. O boca a boca fez a demanda crescer, e em 2007 ela fundou a Espanha Fácil com um investimento inicial simples: um computador.

"Eu não planejava empreender. Mas vi que havia uma necessidade real e que poderia transformar isso em um negócio", conta.

Desde então, a empresa se consolidou como referência no setor, acompanhando de perto as mudanças na legislação imigratória e investindo em tecnologia e atendimento personalizado.

Como funciona a Espanha Fácil

O processo de imigração para a Espanha pode ser confuso. Brasileiros precisam lidar com regras complexas para conseguir visto, nacionalidade e regularização de documentos.

A Espanha Fácil atua justamente para eliminar essas barreiras. A empresa assessora clientes desde a solicitação de vistos até a homologação de diplomas e emissão de documentos oficiais.

Seus serviços mais procurados são:

Cidadania espanhola: assessoria para brasileiros com ascendência espanhola solicitarem nacionalidade, especialmente netos e bisnetos beneficiados pela Lei da Memória Democrática;

Vistos de residência: suporte para brasileiros que querem morar na Espanha como estudantes, empreendedores ou nômades digitais;

Golden Visa: assessoria para quem deseja obter residência através de investimentos no país;

Legalização de documentos: apoio na validação de diplomas, autorizações de trabalho e outros trâmites burocráticos.

Com 74 colaboradores entre Brasil e Espanha, a empresa já atendeu mais de 150 mil clientes. O índice de sucesso nos processos imigratórios chega a 99%.

Os desafios da imigração para a Espanha

A burocracia é o maior obstáculo para brasileiros que querem se mudar para a Espanha. O processo exige diversas etapas, documentos específicos e, muitas vezes, conhecimento jurídico especializado.

Outro desafio comum é a falta de informações confiáveis. Muitos brasileiros enfrentam golpes ou erros ao tentar regularizar sua situação sozinhos.

A Espanha Fácil surgiu justamente para facilitar essa jornada. "Entender as leis e processos pode ser um pesadelo para quem não está acostumado. Nosso trabalho é oferecer um caminho seguro e sem complicações", diz Barbalho.

Os planos para 2025

Um dos projetos de crescimento da Espanha Fácil para 2025 é o Congresso Internacional ‘Bora Pra Espanha’, que reunirá especialistas para discutir oportunidades no país.

Além disso, a empresa aposta na educação imigratória, com cursos online que ensinam brasileiros a navegar pela burocracia espanhola de forma autônoma.

"O mercado de imigração está sempre mudando. Queremos capacitar as pessoas para entenderem melhor seus direitos e possibilidades", explica Barbalho.

O objetivo da Espanha Fácil é dobrar o faturamento e expandir sua atuação. A empresa quer fortalecer sua presença digital, ampliar sua base de clientes e consolidar seu nome como referência em assessoria de imigração.

O investimento em tecnologia também continua sendo um pilar essencial. A empresa já implementou um CRM próprio e uma assistente virtual com IA, que atende mais de 7 mil pessoas por mês.

"Nosso crescimento vem da confiança dos clientes. Queremos continuar oferecendo um serviço seguro e eficiente para quem deseja viver na Espanha", afirma a CEO.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

