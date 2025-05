Os bilionários mais jovens do mundo – duas são brasileiras

Em 2025, a lista dos bilionários mais jovens do mundo revela um número crescente de jovens que acumulam fortunas de impacto global – e sim, muitos são "nepo babies".

Apesar de serem uma minoria entre os mais de 2.700 bilionários do planeta, 21 pessoas com menos de 30 anos conseguiram atingir a marca de um bilhão de dólares, somando mais de US$ 120 bilhões em riqueza coletiva.

Enquanto a maior parte desse grupo herda fortunas de grandes impérios familiares, outros criaram suas riquezas a partir de empresas inovadoras, como o norte-americano Alexandr Wang, cofundador da Scale AI, que fez a fortuna no campo da inteligência artificial.

Entre os nomes brasileiros, destacam-se Dora e Lívia Voigt de Assis, herdeiras da WEG, uma das maiores fabricantes de motores elétricos do país, com uma fortuna de US$ 1,2 bilhão cada.

Lívia é, inclusive, a segunda bilionária mais jovem do mundo, atrás somente do alemão Johannes von Baumbach. As informações são da lista de bilionários da americana Forbes.

Quem são os bilionários mais novos do mundo?

Kim Jung-min e Kim Jung-youn (US$ 1,3 bilhões cada)

Idade : 23 anos e 21 anos

Nacionalidade : sul-coreana

Fonte de riqueza : Nexon (jogos online)

Participação: ambas têm 9% da Nexon, empresa de jogos online

Maxim Tebar (US$ 1,1 bilhões)

Idade : 24 anos

Nacionalidade : alemão

Fonte de riqueza : Stihl (ferramentas e motosserras)

Participação: herança familiar

Lívia e Dora Voigt de Assis (US$ 1,2 bilhões cada)

Idade : 20 anos e 27 anos

Nacionalidade : brasileira

Fonte de riqueza : WEG (máquinas e equipamentos industriais)

Participação: 3,1% da WEG

Maxim, Franz e Johannes von Baumbach (US$ 5,4 bilhões cada)

Idade : 27 anos, 23 anos e 19 anos

Nacionalidade : alemão

Fonte de riqueza : Boehringer Ingelheim (farmacêutica)

Participação: herança familiar

Sophie Luise Fielmann (US$ 2,8 bilhões)

Idade : 30 anos

Nacionalidade : Alemã

Fonte de riqueza : Fielmann AG (óptica)

Participação: 1/3 das ações da empresa fundada por seu pai em 1972.

Ed Craven (US$ 2,8 bilhões)

Idade : 29 anos

Nacionalidade : australiano

Fonte de riqueza : Stake.com (cassino online)

Participação: cofundador da Stake.com, cassino online que gerou US$ 4,7 bilhões em receita em 2024

Alexandr Wang (US$ 2 bilhões)

Idade : 28 anos

Nacionalidade : norte-americano

Fonte de riqueza : Scale AI (inteligência artificial)

Participação : 14% da Scale AI

Observação: fundador da Scale AI, uma das startups mais valiosas no setor de inteligência artificial.

Alexandra e Katharina Andresen (US$ 1,9 bilhões e US$ 2 bilhões)

Idade : 28 anos e 29 anos

Nacionalidade : norueguesa

Fonte de riqueza : Ferd (investimentos)

Participação: cada uma delas têm 42% da empresa de investimentos Ferd.

Clemente e Luca Del Vecchio (US$ 6,6 bilhões cada)

Idade : 20 anos e 23 anos

Nacionalidade : italiano

Fonte de riqueza : EssilorLuxottica (óptica)

Participação : 12,5% da Delfin, holding familiar que controla a EssilorLuxottica

Observação: os irmãos herdaram a fortuna da gigante do setor de óculos após a morte do pai.