Por que Bill Gates não quis deixar a filha desistir da faculdade para empreender

Embora Bill Gates tenha abandonado a Harvard para criar a Microsoft e se tornar um dos maiores bilionários do mundo, ele não quer que sua filha, Phoebe Gates, siga o mesmo caminho.

Em seu novo podcast, "The Burnouts", Phoebe compartilhou como seus pais reagiram ao seu desejo de iniciar uma startup enquanto ainda estava na universidade.

No episódio de estreia, transmitido em 1º de abril, Phoebe detalhou como ela e seus pais discutiram a possibilidade de abandonar a faculdade para focar em seu negócio, Phia, uma plataforma de moda digital. Diferente do que poderia ser esperado, Phoebe revelou que seu pai, Bill Gates, não a apoiou a seguir o mesmo caminho que ele, quando deixou Harvard para fundar a Microsoft.

“Meu pai nunca fala sobre a criação da Microsoft”, contou ela. "O que lembro é dele sempre falando sobre a fundação. Quando mencionei sobre começar meu próprio projeto, ele questionou, ‘Você tem certeza de que quer fazer isso?’”

Filha mais nova de Bill e Melinda French Gates, Phoebe foi criada em um ambiente privilegiado, mas expressou ter inseguranças ao entrar na Stanford University.

“Quando entrei, senti que minha situação era muito fácil, e que seria difícil me destacar sozinha”, revelou, referindo-se ao termo "nepo baby", usado para descrever filhos de pessoas influentes no setor. Ela explicou como foi um desafio se estabelecer na universidade sem experiência prévia, algo que fez com que sentisse a pressão de mostrar sua competência desde o começo.

Apesar das dúvidas iniciais dos pais, Phoebe completou sua graduação em biologia humana de maneira antecipada no ano passado. Em uma conversa sobre suas motivações, ela revelou que um dos seus maiores desejos era poder assistir sua mãe, Melinda, fazer o discurso de formatura no mesmo ano.

A startup de Phoebe, Phia, continua em fase inicial, mas promete revolucionar a experiência de compras online com um novo conceito. Até o momento, a plataforma permanece com poucas informações disponíveis, mas a ideia parece ter gerado bastante interesse.

Além disso, o tema herança também ganhou destaque com as declarações de Bill Gates sobre a distribuição de sua fortuna. Em entrevista recente, Gates afirmou que seus filhos herdarão menos de 1% de sua riqueza. Para ele, seria mais benéfico para seus filhos construírem suas próprias histórias de sucesso, em vez de se beneficiarem de uma fortuna construída ao longo de sua vida.