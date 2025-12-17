Aos 28, curitibana cria site para proteger mulheres do 'boy cilada'

A curitibana Sabrine Matos não sabia programar. Tampouco tinha um plano de negócios em mãos.

Mas após ver o caso de feminicídio de uma jornalista, morta por um homem com histórico de violência que ela desconhecia, decidiu agir.

A ideia virou realidade com o Plinq, um site que permite checar antecedentes criminais usando apenas nome, CPF ou telefone. Cinco meses após o lançamento, a ferramenta ultrapassa 35 mil usuárias.

Matos comanda o projeto com o sócio Felipe Bahia — nenhum dos dois com formação técnica em tecnologia.

Para tirar o projeto do papel, eles usaram a plataforma no-code da Lovable. “Queríamos algo funcional e rápido, não perfeito”, diz Matos.

O site americano é uma das empresas de IA que mais cresceu nos últimos anos, e já vale US$ 1,8 bilhão com pouco menos de um ano de operação.

A ferramenta permite que qualquer pessoa — mesmo sem formação técnica — crie protótipos de produtos com um nível de refinamento que, em muitos casos, supera o que seria entregue após semanas por um time tradicional de design.

Como tudo começou?

O espírito empreendedor acompanha Matos desde os 15 anos, quando fundou a Made For Fun, marca de camisetas com estampas de artistas como Demi Lovato e Justin Bieber.

“Comecei com um kit de sublimação que minha mãe me deu. Ia vender em shows, inclusive em São Paulo, sozinha”, lembra.

Na época, chegou a faturar R$ 50 mil em uma semana de turnê — tudo no orgânico, com parcerias com fã-clubes.

Aos 18, a marca deu lugar a projetos na área de marketing e consultoria. Matos passou por diversas startups, atuou como profissional de growth e chegou a fundar uma agência especializada em outbound sales, com 20 funcionários. "Foi um aprendizado importante sobre errar rápido, iterar e entender que o sucesso raramente é linear", diz.

Após encerrar essa operação em 2024, assumiu um trabalho mais estável e viu o tempo livre virar combustível para outra ideia.

“Estava acompanhando muitas notícias de feminicídio e minha mãe um dia soltou: ‘você tem que fazer alguma coisa com isso, cria uma plataforma’. E eu fui.”

Um botão que pode salvar vidas

O Plinq nasceu da indignação com o caso de Vanessa Riccardi, jornalista do Mato Grosso do Sul morta pelo ex-namorado. Ela havia feito tudo “certo”: denunciou o agressor, pediu ajuda da polícia, alertou amigos. Mesmo assim, foi assassinada com facadas ao tentar retornar para casa.

“A Vanessa era como eu, como você. E morreu porque não sabia com quem estava lidando. Descobrimos depois que ele tinha histórico de agressão contra mulheres da própria família. E ela morreu por falta de informação”, afirma Matos.

Como funciona?

O Plinq não usa dados privados. A base vem de informações públicas, extraídas de tribunais e bases oficiais.

O diferencial é a interface simples: basta preencher o nome completo, telefone e data de nascimento, ou somente o CPF da pessoa a ser consultada.

"Achamos que isso poderia ser um desafio, mas o que descobrimos é que as mulheres sempre dão um jeito de conseguir essas informações", diz Matos.

Em poucos segundos, a plataforma informa a presença de processos criminais, mandados de prisão ou outras ocorrências, com um sistema de 'alertas' (verde, amarelo e vermelho) para facilitar a visualização.

"Se aparece que ele tem uma red flag (bandeira vermelha), aí ela já pode ficar em alerta. Nós mostramos também quais são as ocorrências registradas", diz.

Página mostra exemplo de pessoa identificada com uma 'red flag'

Cada busca equivale a um crédito — hoje, o plano mais comum custa R$ 97 por mês, com acesso ilimitado.

“A ideia não é ganhar por volume, mas permitir que as usuárias usem sempre que precisar”, diz.

Afinal, é legal ou ilegal?

O Plinq opera com dados públicos, disponíveis em tribunais de justiça e registros oficiais.

O que a plataforma faz é organizar essas informações de forma acessível, sem violar sigilos ou invadir sistemas fechados. Por isso, o serviço é legal.

Ainda assim, o tema gera debates jurídicos: existe o risco de ações por parte de pessoas expostas na ferramenta — mesmo que os dados já estejam disponíveis em outras fontes.

A startup conta com apoio jurídico e monitora de perto mudanças na legislação, especialmente em relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados.

“Trabalhamos com o que já é público. Só damos poder à usuária de acessar isso de forma simples”, resume a fundadora.

Casos reais e o futuro do Plinq

Matos estima mais de 200 casos em que a plataforma ajudou a evitar situações perigosas.

Em um deles, uma amiga prestes a sair com um homem da academia decidiu fazer a verificação. “Ele tinha oito ocorrências, incluindo racismo, tráfico e violência doméstica. Isso muda tudo”, diz.

Em outro caso, uma cliente descobriu que o parceiro com quem se relacionava havia cometido homicídio. “Ela ficou tão abalada que cancelou a assinatura e disse que nunca mais ia namorar”, conta.

O próximo passo é o aplicativo móvel, que será lançado em fevereiro e incluirá novos recursos. Entre eles:

Verificação social: onde mulheres podem comentar se já saíram com determinada pessoa e qual foi sua experiência;

onde mulheres podem comentar se já saíram com determinada pessoa e qual foi sua experiência; Botão de emergência: envia a localização para contatos de confiança em tempo real;

envia a localização para contatos de confiança em tempo real; Check-in de segurança: se a pessoa não confirmar que está tudo bem no tempo combinado, o app alerta os contatos de emergência.

A inspiração veio de mais um caso real: uma mulher salva porque um amigo foi atrás dela após ver a localização no WhatsApp.

“Queremos transformar o Plinq em um ciclo completo de segurança. Não é só saber com quem você vai sair, mas garantir que você volte para casa”, explica.

Rodada de investimento só com mulheres

Matos também prepara uma rodada pré-seed, primeira captação oficial da empresa.

Embora inicialmente a startup quisesse fechar a rodada apenas com mulheres investidoras, essa estratégia teve de ser alterada. A rodada será de R$ 1,5 milhão e contará com investidores de nomes bem relevantes no mercado.

Matos já está em conversas avançadas com executivas com histórico no setor de tecnologia e acredita que a rodada deve ser fechada até o início do próximo ano.

O plano de negócios inclui uma receita projetada de R$ 2,2 milhões no primeiro ano, impulsionada por assinaturas individuais e também, eventualmente, por vendas para empresas.

“Tem psicólogo, corretor de imóveis, locador de kitnets... todo mundo quer mais segurança.”

Mesmo diante de riscos jurídicos — lidar com informações sensíveis não é tarefa simples —, Matos segue confiante. “Claro que pode ter processo, mas o direito à vida vem antes do direito à privacidade. Se a gente salvar uma mulher, já valeu.”