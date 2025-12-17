Aos 28, curitibana cria site para proteger mulheres do 'boy cilada'

Sabrine Matos, fundadora do Plinq: ideia é transformar a empresa em uma 'central de segurança' para mulheres
Repórter
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 08h15.
A curitibana Sabrine Matos não sabia programar. Tampouco tinha um plano de negócios em mãos.
Mas após ver o caso de feminicídio de uma jornalista, morta por um homem com histórico de violência que ela desconhecia, decidiu agir.
A ideia virou realidade com o Plinq, um site que permite checar antecedentes criminais usando apenas nome, CPF ou telefone. Cinco meses após o lançamento, a ferramenta ultrapassa 35 mil usuárias.
Matos comanda o projeto com o sócio Felipe Bahia — nenhum dos dois com formação técnica em tecnologia.
Para tirar o projeto do papel, eles usaram a plataforma no-code da Lovable. “Queríamos algo funcional e rápido, não perfeito”, diz Matos.
O site americano é uma das empresas de IA que mais cresceu nos últimos anos, e já vale US$ 1,8 bilhão com pouco menos de um ano de operação.
A ferramenta permite que qualquer pessoa — mesmo sem formação técnica — crie protótipos de produtos com um nível de refinamento que, em muitos casos, supera o que seria entregue após semanas por um time tradicional de design.
O espírito empreendedor acompanha Matos desde os 15 anos, quando fundou a Made For Fun, marca de camisetas com estampas de artistas como Demi Lovato e Justin Bieber.
“Comecei com um kit de sublimação que minha mãe me deu. Ia vender em shows, inclusive em São Paulo, sozinha”, lembra.
Na época, chegou a faturar R$ 50 mil em uma semana de turnê — tudo no orgânico, com parcerias com fã-clubes.
Aos 18, a marca deu lugar a projetos na área de marketing e consultoria. Matos passou por diversas startups, atuou como profissional de growth e chegou a fundar uma agência especializada em outbound sales, com 20 funcionários. "Foi um aprendizado importante sobre errar rápido, iterar e entender que o sucesso raramente é linear", diz.
Após encerrar essa operação em 2024, assumiu um trabalho mais estável e viu o tempo livre virar combustível para outra ideia.
“Estava acompanhando muitas notícias de feminicídio e minha mãe um dia soltou: ‘você tem que fazer alguma coisa com isso, cria uma plataforma’. E eu fui.”
O Plinq nasceu da indignação com o caso de Vanessa Riccardi, jornalista do Mato Grosso do Sul morta pelo ex-namorado. Ela havia feito tudo “certo”: denunciou o agressor, pediu ajuda da polícia, alertou amigos. Mesmo assim, foi assassinada com facadas ao tentar retornar para casa.
“A Vanessa era como eu, como você. E morreu porque não sabia com quem estava lidando. Descobrimos depois que ele tinha histórico de agressão contra mulheres da própria família. E ela morreu por falta de informação”, afirma Matos.
O Plinq não usa dados privados. A base vem de informações públicas, extraídas de tribunais e bases oficiais.
O diferencial é a interface simples: basta preencher o nome completo, telefone e data de nascimento, ou somente o CPF da pessoa a ser consultada.
"Achamos que isso poderia ser um desafio, mas o que descobrimos é que as mulheres sempre dão um jeito de conseguir essas informações", diz Matos.
Em poucos segundos, a plataforma informa a presença de processos criminais, mandados de prisão ou outras ocorrências, com um sistema de 'alertas' (verde, amarelo e vermelho) para facilitar a visualização.
"Se aparece que ele tem uma red flag (bandeira vermelha), aí ela já pode ficar em alerta. Nós mostramos também quais são as ocorrências registradas", diz.
Cada busca equivale a um crédito — hoje, o plano mais comum custa R$ 97 por mês, com acesso ilimitado.
“A ideia não é ganhar por volume, mas permitir que as usuárias usem sempre que precisar”, diz.
O Plinq opera com dados públicos, disponíveis em tribunais de justiça e registros oficiais.
O que a plataforma faz é organizar essas informações de forma acessível, sem violar sigilos ou invadir sistemas fechados. Por isso, o serviço é legal.
Ainda assim, o tema gera debates jurídicos: existe o risco de ações por parte de pessoas expostas na ferramenta — mesmo que os dados já estejam disponíveis em outras fontes.
A startup conta com apoio jurídico e monitora de perto mudanças na legislação, especialmente em relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados.
“Trabalhamos com o que já é público. Só damos poder à usuária de acessar isso de forma simples”, resume a fundadora.
Matos estima mais de 200 casos em que a plataforma ajudou a evitar situações perigosas.
Em um deles, uma amiga prestes a sair com um homem da academia decidiu fazer a verificação. “Ele tinha oito ocorrências, incluindo racismo, tráfico e violência doméstica. Isso muda tudo”, diz.
Em outro caso, uma cliente descobriu que o parceiro com quem se relacionava havia cometido homicídio. “Ela ficou tão abalada que cancelou a assinatura e disse que nunca mais ia namorar”, conta.
O próximo passo é o aplicativo móvel, que será lançado em fevereiro e incluirá novos recursos. Entre eles:
A inspiração veio de mais um caso real: uma mulher salva porque um amigo foi atrás dela após ver a localização no WhatsApp.“Queremos transformar o Plinq em um ciclo completo de segurança. Não é só saber com quem você vai sair, mas garantir que você volte para casa”, explica.
Matos também prepara uma rodada pré-seed, primeira captação oficial da empresa.
Embora inicialmente a startup quisesse fechar a rodada apenas com mulheres investidoras, essa estratégia teve de ser alterada. A rodada será de R$ 1,5 milhão e contará com investidores de nomes bem relevantes no mercado.
Matos já está em conversas avançadas com executivas com histórico no setor de tecnologia e acredita que a rodada deve ser fechada até o início do próximo ano.
O plano de negócios inclui uma receita projetada de R$ 2,2 milhões no primeiro ano, impulsionada por assinaturas individuais e também, eventualmente, por vendas para empresas.
“Tem psicólogo, corretor de imóveis, locador de kitnets... todo mundo quer mais segurança.”
Mesmo diante de riscos jurídicos — lidar com informações sensíveis não é tarefa simples —, Matos segue confiante. “Claro que pode ter processo, mas o direito à vida vem antes do direito à privacidade. Se a gente salvar uma mulher, já valeu.”