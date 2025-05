WhatsApp testa novo recurso para 'preguiçosos'

O WhatsApp está desenvolvendo uma funcionalidade que pode facilitar a gestão de conversas longas e grupos ativos.

De acordo com informações publicadas pelo WABetaInfo, a Meta está criando uma ferramenta para resumir mensagens de forma privada, utilizando sua inteligência artificial, a Meta AI. A grande inovação dessa função é que os resumos serão acessíveis apenas para quem os solicitar, garantindo total discrição e sem que outros participantes da conversa saibam que as mensagens foram resumidas.

A implementação dessa tecnologia usa um sistema chamado Processamento Privado, que assegura que, nem o WhatsApp nem a Meta terão acesso ao conteúdo das mensagens resumidas. Além disso, nem mesmo terceiros poderão visualizar essas interações, reforçando a segurança e a confidencialidade das informações.

Quando um grande volume de mensagens não lidas for detectado, o usuário verá um botão de resumo nas conversas, que, ao ser clicado, aciona a Meta AI para gerar um resumo. Essa ferramenta foi pensada para atender principalmente aqueles frequentemente envolvidos em grupos com alto volume de mensagens ou para quem simplesmente prefere economizar tempo ao lidar com chats mais longos.

Privacidade e controle total

Uma das principais preocupações da Meta é a privacidade. Portanto, esse novo recurso não estará disponível em conversas que ativem a Privacidade Avançada de Conversa, que restringe o uso de IA em chats específicos.

Dessa forma, os usuários terão total liberdade para escolher onde desejam ou não utilizar essa tecnologia, preservando o controle sobre seus dados e interações.

Esse recurso será lançado gradualmente, com a promessa de ser uma adição importante para quem busca uma maneira mais prática de lidar com a sobrecarga de mensagens no aplicativo. Por enquanto, o recurso está em fase de testes e será implementado em uma atualização futura do WhatsApp.

Meta AI: a evolução da inteligência artificial da Meta

Além da novidade no WhatsApp, a Meta também está ampliando o uso de sua Meta AI em outras plataformas.

Uma dessas iniciativas inclui o Meta AI Feed, um espaço onde os usuários compartilham suas experiências com a inteligência artificial, gerando desde conteúdos criativos até interações inusitadas.

Embora a proposta tenha gerado algumas reações mistas, com muitos achando o conteúdo tanto engraçado quanto surpreendente, ela ilustra o esforço da Meta em explorar o potencial da IA generativa.