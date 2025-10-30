Paraná tem maior redução de homicídios dolosos desde 2007

O estado do Paraná apresentou uma redução de 29% nos homicídios dolosos entre janeiro e setembro de 2025 - isso comparando com o mesmo período de 2024. O número de ocorrências caiu de 1.214 para 865, segundo dados do Centro de Análise, Planejamento e Estatística (Cape), da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP). Trata-se do menor número registrado para o período desde o início da série histórica, em 2007.

A tendência de queda também foi observada nos registros de roubos e furtos. Os roubos diminuíram 18%, passando de 13.785 para 11.271 casos. Os feminicídios caíram 10%, com 64 ocorrências em 2025 frente a 71 no ano anterior.

De acordo com a SESP, a redução está associada ao uso de ferramentas de inteligência policial, à integração entre as forças de segurança e a investimentos em efetivo, equipamentos e tecnologia. A pasta também destacou o trabalho de análise de dados para identificar padrões e causas de crimes em diferentes regiões do estado.

Em 2024, o Paraná já havia registrado os menores índices de homicídios, roubos e furtos da série histórica. O cenário atual mantém essa trajetória.

Outro dado divulgado aponta que 72% dos municípios paranaenses — 286 dos 399 — registraram nenhum ou apenas um homicídio doloso nos primeiros nove meses de 2025. O número de cidades sem qualquer ocorrência desse tipo de crime aumentou 19% em relação ao mesmo período de 2024.

A SESP também atribui os resultados à atuação conjunta das polícias Militar, Civil, Científica e Penal, além de ações voltadas à ressocialização.