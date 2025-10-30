Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Paraná tem maior redução de homicídios dolosos desde 2007

72% dos municípios paranaenses — 286 dos 399 — registraram nenhum ou apenas um homicídio doloso nos primeiros nove meses de 2025

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 19h37.

O estado do Paraná apresentou uma redução de 29% nos homicídios dolosos entre janeiro e setembro de 2025 - isso comparando com o mesmo período de 2024. O número de ocorrências caiu de 1.214 para 865, segundo dados do Centro de Análise, Planejamento e Estatística (Cape), da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP). Trata-se do menor número registrado para o período desde o início da série histórica, em 2007.

A tendência de queda também foi observada nos registros de roubos e furtos. Os roubos diminuíram 18%, passando de 13.785 para 11.271 casos. Os feminicídios caíram 10%, com 64 ocorrências em 2025 frente a 71 no ano anterior.

De acordo com a SESP, a redução está associada ao uso de ferramentas de inteligência policial, à integração entre as forças de segurança e a investimentos em efetivo, equipamentos e tecnologia. A pasta também destacou o trabalho de análise de dados para identificar padrões e causas de crimes em diferentes regiões do estado.

Em 2024, o Paraná já havia registrado os menores índices de homicídios, roubos e furtos da série histórica. O cenário atual mantém essa trajetória.

Outro dado divulgado aponta que 72% dos municípios paranaenses — 286 dos 399 — registraram nenhum ou apenas um homicídio doloso nos primeiros nove meses de 2025. O número de cidades sem qualquer ocorrência desse tipo de crime aumentou 19% em relação ao mesmo período de 2024.

A SESP também atribui os resultados à atuação conjunta das polícias Militar, Civil, Científica e Penal, além de ações voltadas à ressocialização.

Acompanhe tudo sobre:ParanáSegurança pública

Mais de Brasil

PEC da Segurança deve ser votada em dezembro por comissão, diz Motta

Provas anteriores do Enem: onde baixar e como usá-las para uma revisão eficaz

Governo poderá mirar no piso da meta fiscal após ajuda do Congresso

Após operação mais letal da história, desafio é combater economia do crime

Mais na Exame

Marketing

EXCLUSIVO: Ambev substitui Heineken e assume Champions League em 2027

Esporte

Flamengo na final da libertadores: veja quanto o clube acumula de premiação

Mundo

Milei quer implantar jornada trabalhista de até 12 horas diárias

Casual

Dois hotéis do Brasil entram para a lista dos 50 melhores do mundo