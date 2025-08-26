Moraes manda Polícia Penal monitorar Bolsonaro em tempo integral

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou na noite desta terça-feira, 26, que a Polícia Penal do Distrito Federal realize monitoramento em tempo integral da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A decisão ocorre após a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinar a favor do monitoramento integral de Bolsonaro, citando um possível risco de fuga.

Mais informações em instantes.