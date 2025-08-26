Brasil

Moraes manda Polícia Penal monitorar Bolsonaro em tempo integral

Segundo a decisão, equipes devem realizar vigilância em tempo real do endereço residencial de Bolsonaro

Ministro Alexandre de Moraes (Carlos Moura/SCO/STF/Flickr)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17h31.

Última atualização em 26 de agosto de 2025 às 17h32.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou na noite desta terça-feira, 26, que a Polícia Penal do Distrito Federal realize monitoramento em tempo integral da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A decisão ocorre após a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinar a favor do monitoramento integral de Bolsonaro, citando um possível risco de fuga.

Mais informações em instantes. 

