Moraes manda Polícia Penal monitorar Bolsonaro em tempo integral

Ministro Alexandre de Moraes (Carlos Moura/SCO/STF/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17h31.
Última atualização em 26 de agosto de 2025 às 17h32.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou na noite desta terça-feira, 26, que a Polícia Penal do Distrito Federal realize monitoramento em tempo integral da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A decisão ocorre após a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinar a favor do monitoramento integral de Bolsonaro, citando um possível risco de fuga.
